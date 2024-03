Am Mannheimer Wasserturm gehen die Wasserspiele ab Donnerstag nach einer fünfmonatigen Winterpause wieder in Betrieb. Bis Anfang Oktober sprudeln die Fontänen.

"Wasser marsch!" - Nach der Winterpause sprudeln die historischen Wasserspiele am Friedrichsplatz in Mannheim wieder. Dafür wurden die Becken aufwändig gereinigt und mit rund 1,5 Millionen Liter Wasser befüllt. Mitarbeitende der Stadt hatten zuvor die Pumpen und die fast 180 Düsen eingestellt.

Die Wasserfontänen können bis zu 28 Meter in die Höhe schießen. Damit sie wie gewohnt in bunten Farben leuchten, wurden mehr als 80 Unterwasser-LED-Strahler verschraubt, sagt Michael Wilhelm vom Mannheimer Energieversorger MVV. Im Auftrag der Stadt betreut er die Anlage rund um den Wasserturm.

Wasserfontänen in Mannheim sprudeln bis Anfang Oktober

Die Fontänen werden elektrisch gesteuert und sprudeln unter der Woche in der Zeit von 12 bis 14 Uhr und von 16 bis 22 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen ist die Anlage von 11 bis 23 Uhr in Betrieb. Die Brunnensaison dauert in diesem Jahr bis zum 6. Oktober. Dann wird die Anlage wieder gereinigt und für die Winterpause vorbereitet. Seit 1907 gibt es die Fontänen am Wasserturm. Laut MVV sind sie damit die ältesten unter den zwölf größten Wasserspielen Deutschlands.