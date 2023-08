per Mail teilen

Das Maritim Hotel in Mannheim schließt. Nach Angaben der Maritim Hotelgesellschaft läuft der Pachtvertrag regulär zum Jahresende aus. Für Hotelgäste ist schon Mitte Oktober Schluss.

Das Maritim Hotel in Mannheim am Wasserturm beendet zum 15. Oktober dieses Jahres seinen Hotelbetrieb. Eine Sprecherin der Maritim Hotelgesellschaft teilte mit, der Pachtvertrag laufe zum 31. Dezember aus. Auf der Internetseite des Hotels ist zu lesen, dass sich die Hotelverantwortlichen freuen würden, sich von ihren langjährigen Stammgästen noch einmal persönlich verabschieden zu können.

Zahlreiche Paare gaben sich hier das Ja-Wort

Das Maritim Hotel befindet sich sehr zentral am Friedrichsplatz gegenüber dem Wasserturm. Der Altbau mit zahlreichen Jugendstilelementen aus dem Jahr 1901 war eine beliebte Hochzeitslocation, dort befindet sich ein Standesamt. Im Hotel stiegen auch zahlreiche Prominente ab, zum Beispiel der deutschamerikanische Dichter und Schriftsteller Charles Bukowski. Der Neue-Deutsche-Welle-Star Hubert Kah ("Sternenhimmel") lebte jahrelang im Maritim Hotel in Mannheim. Außerdem residierte dort jedes Jahr traditionell die Fastnachtsprinzessin. Sie kommt nach Angaben des Präsidenten der Karnevalskommission Mannheim, Thomas Dörner, nun im Hilton am Mannheimer Hauptbahnhof unter.

Stadt liegen keine Informationen zu weiterer Nutzung vor

Das Gebäude gehört der Mannheimer Immobilienfirma Pro Concept AG. Der Stadt Mannheim liegen keine Informationen vor, wie das Gebäude nach der Schließung des Maritim-Hotels genutzt werden soll.