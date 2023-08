Im früheren "York"-Hochhaus in Mannheim soll ein "Marriot"-Hotel entstehen

per Mail teilen

Das frühere "York"-Hochhaus am Mannheimer Stadteingang Richtung Osten steht seit Jahren leer. Jetzt will ein neuer Eigentümer dort ein "Marriot"-Hotel etablieren.

Das lange leerstehende Hochhaus am Mannheimer Stadteingang an der Autobahn Richtung Heidelberg könnte zu einem "Marriott"-Hotel werden - das plant der neue Eigentümer des Gebäudes.

Früher war dort die Verwaltung der Elektronikfirma BBC York untergebracht. Seitdem rottet der rund 11.000 Quadratmeter große und entkernte Komplex vor sich hin.

Neuer Eigentümer "York Mannheim GmbH"

Jetzt aber hat das Hochhaus einen neuen Eigentümer: Eine Firma namens "York Mannheim GmbH", das berichtet der Mannheimer Morgen. Über 10 Millionen Euro sollen geflossen sein.

Das alten York-Hochhaus ist entkernt. Diese Bausubstanz soll aber erhalten bleiben SWR

Der neue Eigentümer plant den Bau eines "Marriot"-Hotels mit insgesamt 216 Zimmern. Ömer Nohut ist Geschäftsführer der Luxemburger K1 Holding, unter deren Dach die "York Mannheim GmbH" für das Projekt gegründet wurde.

In Mannheim ist Ömer Nohut kein Unbekannter. Er stammt aus der Region und entwickelt mit der Holding auch das ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Kunststraße.

Alte Hotel-Pläne waren gescheitert

An dem Standort sollte schon seit vielen Jahren ein 5-Sterne-Hotel stehen. So hatten es die vorherigen Eigentümer versprochen - Bauunternehmer aus Aserbaidschan. Doch daraus wurde nichts. Ömer Nohut hat die Eigentümer in Aserbaidschan kontaktiert und zwei Jahre mit ihnen verhandelt. Jetzt kam der Verkauf zustande.

Die Planungen seien schon weit fortgeschritten, sagt er. Das Haus soll nicht abgerissen, sondern kernsaniert werden. Ende des Jahres könne es losgehen, sobald die Genehmigungen vorliegen.