Walldorf: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Linienbus

In Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstagvormittag ein Linienbus mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Offenbar war der Bus in den Gegenverkehr geraten.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Walldorf sind zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein Linienbus am Donnerstag gegen 9:50 Uhr mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Demnach war der Linienbus auf dem Gutenbergring im Walldorfer Gewerbegebiet aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen. Neue Erkenntnisse gebe es vermutlich erst, wenn die beiden Verletzten ansprechbar sind, so eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage. Fahrer wurden bei Unfall in Walldorf schwer verletzt Die beiden Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Bus waren zum Unfallzeitpunkt nur zwei Fahrgäste. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, so die Polizei. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Walldorf sind zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. SWR Der Gutenbergring ist für die Unfallaufnahme gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger angefordert. Aktuell sind Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.