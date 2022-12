Walldorf: Auto überschlägt sich durch Bedienfehler auf Supermarkt-Parkplatz

per Mail teilen

In Walldorf hat sich am Dienstagabend ein Kleinwagen durch einen Bedienfehler überschlagen. Vier Personen wurden dadurch verletzt. Die Fahrerin hat keinen Führerschein.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Kleinwagen mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Das mit vier Personen besetzte Auto setzte sich wegen eines Bedienfehlers in Bewegung. Es kollidierte mit einem geparkten Pkw, überfuhr eine Hecke und überschlug sich dann in einem Grünstreifen, so die Polizei.

Fahrerin ohne Führerschein

Drei der Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt, eine Person verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von knapp 53.000 Euro.

Die 20-jährige Fahrerin des Fahrzeugs hat keinen Führerschein. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.