Tödlicher Unfall auf der B16 bei Gundelfingen

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der B16 bei Gundelfingen im Landkreis Dillingen gestorben. Sein Auto war am Mittwoch in den frühen Morgenstunden mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Warum es zu dem Unfall auf der Gundelfinger Ortsumgehung kam, ist derzeit nicht bekannt. Die B16 ist an der Unfallstelle wegen den andauernden Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.