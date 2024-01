per Mail teilen

Wegen des Lokführerstreiks fallen auch in der Region rund um Mannheim und Heidelberg bis Freitag zahlreiche Züge aus. Viele Betroffene haben sich informiert und sind entspannt.

Der Streik der Gewerkschaft GDL ist auch im Personenverkehr rund um Mannheim und Heidelberg zu spüren. Seit Mittwochfrüh fallen zahlreiche Züge aus. Bis Freitagabend um 18 Uhr soll gestreikt werden.

SWR-Reporterin Désirée Kast berichtet vom Mannheimer Hauptbahnhof, wie die Bahnreisenden mit den Auswirkungen des Streiks umgehen.

Diese Bahnverbindungen sind in Mannheim und Heidelberg betroffen

Viele S-Bahnen fahren gar nicht:

- S2 von Kaiserslautern über Mannheim nach Mosbach

- S51 von Heidelberg über Meckesheim nach Aglasterhausen

- S6 zwischen Mannheim und Bensheim

- S5 von Heidelberg über Neckargemünd nach Sinsheim verkehrt nur alle zwei Stunden

Auch Regionalzüge fallen aus - zum Beispiel der Regionalexpress von Bruchsal über Heidelberg nach Mannheim. Der Busersatzverkehr für die Riedbahn sei von dem Streik nicht betroffen, so die Bahn.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder ab Mittwoch zum Streik aufgerufen. Auch am Mannheimer Hauptbahnhof fallen deshalb Züge aus. SWR

Bahnreisende haben Verständnis für Bahnstreik

Viele Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer in der Region haben sich rechtzeitig über die Zugausfälle informiert und sind vorbereitet. In Mannheim sind zum Beispiel viele Pendlerinnen und Pendler auf das Auto umgestiegen, haben Fahrgemeinschaften gebildet oder weichen auf den Nahverkehr aus und stellen sich auf längere Fahrtzeiten ein.

Die Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH sind von den Ausfällen nicht betroffen. Wer plant, mit einem der wenigen Züge der Deutschen Bahn zu fahren, sollte ausreichend Zeit einplanen. Die meisten Betroffenen am Mannheimer Hauptbahnhof haben Verständnis für die Streikenden.

GDL-Demonstration am Donnerstag auf Bahnhofsvorplatz erwartet

Die Streikenden wollen am Donnerstag außerdem um 12 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Mannheim demonstrieren. Man rechne mit 100 Teilnehmenden aus dem Bezirk Südwest, so ein GDL-Sprecher gegenüber dem SWR.