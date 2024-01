Ab Mittwoch, 2 Uhr, soll der bundesweite Bahnstreik beginnen - bis Freitag, 18 Uhr. Wo man in Rheinland-Pfalz mit Ausfällen und Verspätungen rechnen muss, erfahren Sie hier.

Die Lokführer der Deutschen Bahn können nach einem Gerichtsurteil wie angekündigt in dieser Woche streiken. Die Deutsche Bahn hat noch mit einem Eilantrag beim Landesarbeitsgericht Hessen die geplanten Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu verhindern versucht. Das Landesarbeitsgericht wies am Dienstag in zweiter Instanz die Klage der Bahn gegen den Streik ab. Fahrgäste in Rheinland-Pfalz müssen sich auf weitreichende Einschränken im Nah- und Fernverkehr einstellen. Die Empfehlung der Bahn: Wer schon ein Ticket gebucht hat, die Reise aber verschieben kann, sollte das tun. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Mit massiven Beeinträchtigungen ist im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr zu rechnen. Bereits am Dienstagabend können laut Bahn Züge ausfallen.

Betroffen sind im Streikfall nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch das zweitgrößte deutsche Bahn- und Busunternehmen Transdev, das in Rheinland-Pfalz wichtige Strecken mit seinem Tochterunternehmen Mittelrheinbahn bedient.

Private Anbieter von Regionalzügen haben angekündigt, trotz des Streiks zu fahren. Aber auch bei diesen Anbietern - wie etwa der Mainzer Vlexx - kann es zu Störungen kommen, falls Stellwerke der DB Netz bestreikt werden sollten. Die Vlexx-Lokführer streikten nicht, heißt es. Vlexx empfiehlt allen Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt per Internet zu informieren.

Private Unternehmen wie die Mittelrheinbahn, die AVG in der Südpfalz oder RNV im Rhein-Neckar-Dreieck verweisen zudem auf ihre Webseiten oder Kundentelefone:

Für die Dauer des Streiks will die Bahn einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anbieten. Dabei sollen längere Züge eingesetzt werden. Eine Mitfahrt könne aber nicht garantiert werden. Die Bahn weist darauf hin, dass es auch bei dem Notfahrplan noch zu kurzfristigen Änderungen und Zugausfällen kommen kann.

Der Notfahrplan sichere nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Die Streik-Folgen dürften - wie bei den bisherigen Arbeitskämpfen auch schon - in den Stunden davor und danach noch zu spüren sein.

Bahnreisende müssen ab Mittwoch auch in Rheinhessen und an der Nahe mit Verspätungen und Ausfällen bei Zügen rechnen. Die Regionalbahn von Worms über Alzey nach Bingen soll zumindest alle vier Stunden fahren, die S6 von Bensheim über Worms nach Mainz alle zwei Stunden. Der RE2 soll ganz normal fahren. Er fährt von Koblenz über Bingen und Mainz nach Frankfurt. Aber Änderungen kann es jederzeit geben.

In der Region Trier soll die Regionalbahn zwischen Trier und Perl komplett ausfallen. Es soll auch zu Ausfällen auf der Linie des Regionalexpresses zwischen Koblenz und Saarbrücken kommen, sowie zwischen Saarbrücken und Mannheim. Die Regionalbahn zwischen Koblenz und Trier soll nur in einem Zwei-Stunden-Takt fahren und auf den Linien Trier - Metz, Trier - Homburg (Saar), sowie Wittlich - Luxemburg kann es zu kurzfristigen Ausfällen kommen.

Ab Mittwoch soll zudem kein Zug über die Grenze nach Luxemburg fahren, so die Luxemburgische Eisenbahngesesellschaft CFL. Es fahren weder Züge von Trier nach Luxemburg noch von Luxemburg nach Trier. Die DB Regio Mitte wird während des Streikzeitraums bis Tagesende nach einem Notfahrplan verkehren.

Betroffene Linien in der Region Trier S1 Homburg(Saar) – Mannheim – Heidelberg – Osterburken: Zwei - Stunden-Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Kaiserslautern und Homburg)

Zwei Stunden-Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Kaiserslautern und Homburg) S2 Kaiserslautern – Mannheim – Heidelberg – Mosbach: Ausfall

Ausfall S3 Germersheim – Speyer – Mannheim – Heidelberg – Karlsruhe: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt S33 Germersheim – Graben-Neudorf – Bruchsal: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt S39 Mannheim-Waldhof – Mannheim Hbf: Ausfall

Ausfall S4 Germersheim – Speyer – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Bruchsal: Ausfall

Ausfall S44 Ludwigshafen – Ludwigshafen BASF Nord: Regelfahrplan

Regelfahrplan S5 Heidelberg – Neckargemünd – Sinsheim – Eppingen: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt S51 Heidelberg – Meckesheim – Aglasterhausen: Ausfall

Ausfall S6 Bensheim – Mannheim – Frankenthal – Worms – Mainz: Zwei-Stunden-Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Bensheim)

Zwei-Stunden-Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Bensheim) S9 Karlsruhe – Hockenheim – Mannheim – Biblis – Groß Rohrheim: Zwei-Stunden-Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Groß Rohrheim)

Zwei-Stunden-Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Groß Rohrheim) RE1 Koblenz – Trier – Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim: Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Koblenz und Saarbrücken)

Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Koblenz und Saarbrücken) RE11 Luxembourg – Trier – Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim: Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Saarbrücken und Mannheim)

Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Saarbrücken und Mannheim) RE2 Koblenz – Bingen - Mainz – Frankfurt: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE4 (Frankfurt/Main) – Mainz – Ludwigshafen – Karlsruhe: Ausfall

Ausfall RE6 Karlsruhe – Landau – Neustadt – Kaiserslautern: Ausfall

Ausfall RE14 Frankfurt/Main – Mainz – Ludwigshafen – Mannheim: Ausfall

Ausfall RE16 Trier – Perl – Apach – MetzVille: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE18 Saarbrücken – Forbach – MetzVille: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE19 Saarbrücken – Saargemünd – Strasbourg: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE25 Koblenz – Bad Ems – Limburg – Wetzlar – Gießen: Ausfall

Ausfall RE40 Karlsruhe – Rastatt – Forbach(Schwarzw) – Baiersbronn – Freudenstadt: 1. Zug ab Freudenstadt 05:24 Uhr, 1. Zug ab Karlsruhe 06:10 Uhr, danach Regelfahrplan

1. Zug ab Freudenstadt 05:24 Uhr, 1. Zug ab Karlsruhe 06:10 Uhr, danach Regelfahrplan RE45 Karlsruhe – Bretten – Eppingen – Schwaigern(Württ) – Heilbronn: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt RE73 Karlsruhe – Bruchsal – Heidelberg – (Mannheim): Ausfall

Ausfall RB23 Mayen – Andernach – Koblenz – Bad Ems – Nassau – Limburg(Lahn): Ausfall

Ausfall RB35 Worms – Alzey – Bingen: Vier-Stunden Takt

Vier-Stunden Takt RB38 Kaisersesch – Mayen – Mendig – Andernach: Ausfall

Ausfall RB41 Karlsruhe – Rastatt – Forbach(Schwarzw) – Freudenstadt – (Schopfloch): Ausfall

Ausfall RB44 Karlsruhe – Rastatt – (Baden-Baden – Achern): Ausfall

Ausfall RB45 Neustadt – Bad Dürkheim – Freinsheim – Grünstadt – Monsheim: Zwei-Stunden-Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Grünstadt und Monsheim)

Zwei-Stunden-Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Grünstadt und Monsheim) RB46 Frankenthal – Freinsheim – Grünstadt – Ramsen – Eiswoog: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB51 Neustadt – Landau – Winden – Wörth – Karlsruhe: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt RB52 Wörth – Hagenbach – Lauterbourg: Ausfall

Ausfall RB53 Neustadt – Landau – Winden – Wissembourg: Ausfall

Ausfall RB54 Winden – Bad Bergzabern: Ausfall

Ausfall RB55 Landau – Annweiler – Hinterweidenthal – Pirmasens: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt RB62 Worms – Hofheim – Biblis: Ausfall

Ausfall RB63 Worms – Bürstadt – Bensheim: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt RB64 Pirmasens – Schopp – Kaiserslautern: Ausfall

Ausfall RB65 Kaiserslautern – Alsenz – Bad Münster – Bad Kreuznach – Bingen: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt RB66 Kaiserslautern – Wolfstein – Lauterecken-Grumbach: Ausfall

Ausfall RB67 Kaiserslautern – Landstuhl – Ramstein – Altenglan – Kusel: Vier-Stunden Takt

Vier-Stunden Takt RB68 Pirmasens – Zweibrücken – Saarbrücken: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt RB69 Weinheim – Mörlenbach – Rimbach – Fürth: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt RB70 Kaiserslautern – Homburg – Saarbücken – Dillingen – Merzig: Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Saarbrücken und Merzig)

Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Saarbrücken und Merzig) RB71 Trier – Saarbücken - Homburg(Saar): Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RB77 Dillingen - Niedaltodrf: Ausfall

Ausfall RB81 Koblenz – Cochem – Bullay – Wittlich – Trier: Zwei-Stunden-Takt

Zwei-Stunden-Takt RB82 Trier – Perl: Ausfall

Ausfall RB83 Wittlich – Trier – Wasserbillig – Luxembourg: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Die meisten Regionalzüge fallen rund um Koblenz aus. Ausnahme ist zum Beispiel der RE2 von Koblenz nach Frankfurt. Die Regionalbahnen von Koblenz nach Mönchengladbach und Trier fahren immerhin im Zwei-Stunden-Takt. Etwas besser sieht es bei den meisten privaten Betreibern aus. VIAS, also die Regionalbahn auf der Strecke Neuwied - Frankfurt, und der RRX von Trans Regio zwischen Koblenz und Remagen werden jeweils nicht bestreikt.

Auch viele Strecken in der Vorder- und Südpfalz werden nicht oder mit weniger Zügen befahren. Es gibt einige Züge, die zum Beispiel im Zwei-Stunden-Takt fahren.

Trotz des Notfallfahrplans fallen in der Westpfalz zahlreiche Verbindungen aus. Unter anderem fahren auf der Linie S1 auf dem Teilstück zwischen Kaiserslautern und Homburg (Saar) keine Züge. Allerdings halten von Mittwoch bis Freitag die Regionalbahnen der Linie RB 70 zwischen Landstuhl und Kaiserslautern zusätzlich in Vogelweh und Einsiedlerhof. Die S2 Kaiserslautern-Mannheim-Mosbach fällt komplett aus. Die Regional-Express-Verbindungen Saarbrücken-Kaiserslautern-Mannheim sollen laut Bahn dafür aber planmäßig fahren. Die Strecke Pirmasens-Zweibrücken-Saarbrücken soll im Zwei-Stunden-Takt bedient werden, die Strecke Kaiserslautern und Kusel im Vier-Stunden-Takt. Zwischen Pirmasens und Kaiserslautern und zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fahren hingegen bis Freitag gar keine Züge.

Ab sofort ist zusätzlich eine kostenfreie Streikhotline unter der Rufnummer 08000 99 66 33 geschaltet. Informieren Sie sich kurz vor der Fahrt über Ihren Zug im DB Navigator oder unter www.bahn.de und ebenso unter Aktuelle Verkehrsmeldungen - Schienenersatzverkehr (bahn.de).

In der Reiseauskunft werden Ihnen alternative Verbindungen angezeigt. Aktuelle Informationen gibt es auch kostenlos in der Streckenagent-App oder auf X (ehemals Twitter). Reservierungen können kostenlos storniert werden.

Es ist der dritte und bisher längste Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt. Der Güterverkehr soll schon ab Dienstagabend, 18 Uhr, bestreikt werden. Seit Anfang November streitet die Lokführer-Gewerkschaft GDL mit der Bahn um mehr Geld. Knackpunkt ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer kürzeren Arbeitszeit im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich.