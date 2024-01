per Mail teilen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, will ab dem frühen Mittwochmorgen die Bahn bestreiken. Die Bahn hat für Rheinhessen dann Notfahrpläne.

Der Streik der GDL soll am frühen Mittwochmorgen um 2:00 Uhr beginnen und bis Freitag andauern. Laut der Deutschen Bahn wird es zu massiven Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr auch in Rheinhessen und an der Nahe kommen.

Die Deutsche Bahn versucht aber noch, vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht den Streik zu verhindern. Das Gericht wird am Abend über die Berufung der Bahn entscheiden. Die Bahn war am Montagabend in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gescheitert.

Für den Streikfall hat die Deutsche Bahn Notfahrpläne eingerichtet. In Rheinhessen soll zum Beispiel die Regionalbahn von Worms über Alzey nach Bingen alle vier Stunden fahren. Die S6 soll von Bensheim über Worms nach Mainz alle zwei Stunden verkehren. Keine Einschränkungen gibt es laut Deutscher Bahn auf der Strecke des RE2 von Koblenz über Bingen und Mainz nach Frankfurt.

Deutsche Bahn: Lieber nicht mit dem Zug fahren

Auch wenn die Deutsche Bahn Notfahrpläne anbietet, ist es nicht sicher, dass diese Züge wirklich fahren können. Die Bahn bittet deshalb ihre Kunden darum, nicht notwendige Reisen während des GDL-Streiks zu verschieben. Wer schon ein Ticket hat, kann es zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben, so die Bahn.

Privater Anbieter vlexx soll in Rheinhessen fahren

Von der Arbeitsniederlegung der Lokführer ist der private Zuganbieter vlexx nicht betroffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Züge regulär während des Streiks der GDL fahren können. Wenn allerdings Stellwerke oder Betriebszentralen der DB Netz AG bestreikt würden, könnte es auch Behinderungen bei den vlexx-Zügen geben, so das Unternehmen.

Deshalb raten vlexx und auch die Deutsche Bahn allen Zugreisenden, sich auf den Internetseiten der Unternehmen vorab zu informieren.