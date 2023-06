Baby-Katze aus Motorraum eines Autos gerettet

Das Ordnungsamt hat am Donnerstag eine Baby-Katze aus dem Motorraum eines Autos gerettet. Die Katze ist nach Angaben der Polizei eine 40 Kilometer lange Strecke mitgefahren.

Eine Passantin hörte am Donnerstag Morgen auf dem Parkplatz der Kurkliniken auf dem Kueser Plateau ein "Miauen", das aus dem Motorraum eines abgestellten Autos kam. Die Polizei und eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Bernkastel-Kues konnten die Katze den Angaben zu Folge aus dem Motorraum befreien.

Baby-Katze fährt 40 Kilometer in Motorraum mit

Das kleine Kätzchen hatte bereits eine lange Reise hinter sich. So sei sie wohl am Wohnort des Autobesitzers im Saarland von ihrer Katzenmutter in den Motorraum gelegt worden. Nichtsahnend habe der Autofahrer dann die 40 Kilometer lange Fahrt an die Mittelmosel angetreten, so die Polizei.

Katzen-Mutter suchte verzweifelt nach Katzen-Baby

Die Mutter des Katzen-Babys sei unterdessen seit zwei Tagen klagend auf der Suche nach ihrem Jungen gewesen, habe schließlich die Ehefrau des Autofahrers gesagt.

Nach einem kurzen Check beim Tierarzt würden Mutter und Baby-Katze bald aber wieder zusammengebracht werden.