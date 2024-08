Ein wichtiger Tag für non-binäre, trans- und intersexuelle Personen: Seit Donnerstag können sie sich bei ihrem jeweiligen Standesamt anmelden, um ihren Namen und ihr Geschlecht offiziell ändern zu lassen.

Den Namen und das Geschlecht offiziell ändern lassen: Für Menschen, die sich nicht mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, sich keinem Geschlecht zuordnen können oder körperliche Merkmale beider Geschlechter haben, geht das in Zukunft nun einfacher als bisher. Ab dem 1. November gilt in Deutschland das neue Selbstbestimmungsrecht - doch schon seit Donnerstag, 1. August, kann man anmelden, dass man seinen Geschlechtseintrag ändern möchte.

Von nun an kann die Erklärung zur Änderung beim Standesamt angemeldet werden. Dann sind neben "männlich" und "weiblich" auch "divers" und "ohne Eintragung" als Geschlechtseinträge möglich - und zwar mit viel weniger Aufwand als bisher.

Bislang langwierige Verfahren notwendig

Rechner aufgeklappt, die Webseite des Stuttgarter Standesamtes geöffnet und direkt den Onlineantrag ausgefüllt: Jay-Jay Link hat keine Minute gezögert. Denn auf diesen Tag hat JJ lange gewartet. Noch steht in Jay-Jays Ausweis nämlich "weiblich" und der Name Jasmin. Mit dem Antrag beim Stuttgarter Standesamt soll sich das nun ändern - in "divers" und "Jay-Jay". Jay-Jay ist froh, dass das Verfahren mit dem Selbstbestimmungsgesetz vereinfacht wurde: "Nach der alten Regelung hätte ich ein Gerichtsverfahren machen müssen. Das heißt: Ein Richter oder eine Richterin hätte darüber entscheiden müssen, ob das, was ich angebe, was mein richtiges Geschlecht ist, stimmt. Und das hat sich immer falsch angefühlt."

Offizielle Zahlen dazu, wie viele non-binäre, inter- und transsexuelle Menschen in Deutschland oder Baden-Württemberg leben, gibt es bislang nicht. Die Behörden rechnen mit bis zu 4.000 Änderungsanträgen mit einem großen Andrang.

Jay-Jay Link schickt den Antrag zur Geschlechtsänderung ab - statt "weiblich" soll in Zukunft "divers" in Links Ausweis stehen. SWR

Behörden haben Bedenkzeit

Jay-Jay ist also nicht die einzige betroffene Person, die sich über das langwierige Verfahren beklagt, mit dem sich non-binäre, trans-, und intersexuelle Menschen bislang konfrontiert sahen. Neben einem Gerichtsverfahren waren auch zwei Begutachtungen von Sachverständigen notwendig, ohne deren Zustimmung eine Änderung von Geschlecht und Namen nicht möglich war. Hier mussten Betroffene körperliche Untersuchungen und Fragen über sich ergehen lassen, die sie oftmals als grenzüberschreitend oder demütigend empfanden.

Gerichtsverfahren sowie die Notwendigkeit mehrerer Gutachten verfallen - nun kann die Anmeldung beim Standesamt schriftlich oder mündlich erfolgen. Darauf folgen seitens der Behörden drei Monate Bedenkzeit. Die sei notwendig, um nicht ernst gemeinte Änderungen zu verhindern. Dann kann die Erklärung zur Namens- und Geschlechtsänderung abgegeben werden. Nach der Erklärung gibt es eine sogenannte einjährige Sperrfrist, in der keine neuen Änderungen vorgenommen werden können. Wichtig ist für Betroffene außerdem: Sollte die Erklärung sechs Monate nach der Anmeldung nicht beim Standesamt eingegangen sein, verfällt sie.

Lesbisch, schwul, bi, trans, queer: Was bedeuten diese unterschiedlichen Begriffe? Lesbisch/schwul: Diese Begriffe beziehen sich auf die sexuelle Orientierung — also darauf, wovon sich Menschen angezogen fühlen. Schwule (Trans*)-Männer fühlen sich von Männern angezogen, lesbische (Trans*)-Frauen von Frauen. Bi: Der Begriff „bisexuell“ bezieht sich ebenfalls auf die sexuelle Orientierung. Bisexuelle Menschen fühlen sich von ihrem eigenen und anderen Geschlechtern angezogen. Es handelt sich hier aber keinesfalls um ein „Nicht-Entscheiden-Können“, wie es in der Pop-Kultur oft dargestellt wird. In der Entstehungsgeschichte bezieht sich der Begriff noch auf das binäre Geschlechtsverständnis (Mann/Frau). Trans: Der Begriff „trans“ oder „transgender“ bezieht sich auf die Geschlechtsidentität, also die eigene Wahrnehmung und Identifikation mit einem Geschlecht (Gender). Bei Trans-Personen unterscheidet sich das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Der Gegenbegriff lautet „cis“. Die Begriffe „Transgender“, „Transsexuelle“ und „Transvestiten“ bedeuten nicht das gleiche. Queer: „Queer“ stammt aus dem Englischen und bezeichnet von der Cis-Heteronomrativität abweichende Menschen, im Bezug auf sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität. Ursprünglich wurde es als homophobes Schimpfwort verwendet, die so bezeichneten Personen haben das Wort jedoch für sich als positive Selbstbezeichnung erobert. Inter: Die „Intersexualität“ bezeichnet eine „Uneindeutigkeit“ der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Das kann sich in den Geschlechtschromosomen zeigen, in der hormonellen Entwicklung oder in einem womöglich uneindeutigen Genital. Intersexualität ist angeboren, wird aber nicht immer bei der Geburt entdeckt. Früher wurde dafür ua. der Begriff „Hermaphroditismus“ verwendet. Non-binär oder nicht-binär, enby/nb: Dieser Begriff bezieht sich auf die Geschlechtsidentität. Non-binäre Menschen sind Menschen, die sich nicht mit dem binären Geschlechtsverständnis (Mann/Frau) identifizieren. Sie können unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben und ihre Geschlechtsidentität unterschiedlich ausleben.

"Es fühlt sich noch nicht so an, als wäre alles geregelt"

Anders als beim bisherigen Verfahren müssen Betroffene auch nicht mehr mehrere tausend Euro zahlen, wenn sie ihren Namen und das Geschlecht auf Papier anpassen möchten. Je nach Kommune kann es sein, dass die Standesämter für die Änderung des Geschlechtseintrags eine Verwaltungsgebühr erheben. Im Standesamt in Stuttgart belaufen sich die Kosten bei der sogenannten namensrechtlichen Erklärung auf 40 Euro.

Geld, das Jay-Jay Link nach einem langen Kampf für Selbstbestimmung gerne in die Hand nimmt. Er lächelt: "Es ist total schön, dass man nicht mehr vor Gericht gehen muss." Jay-Jay weiß auch: "Aber es fühlt sich noch nicht so an, als wäre alles geregelt." Unklar sei nämlich noch, wie viele Vornamen wirklich akzeptiert werden und welche Konsequenzen der neue Eintrag beim Reisen hat.