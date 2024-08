per Mail teilen

Nur ein kurzärmeliges Hemd und ein paar Luftlöcher in der Mütze sorgen bei der Polizeiuniform in Baden-Württemberg bei Hitze für etwas Linderung. Dabei gäbe es gute Alternativen.

Vor allem Polizistinnen und Polizisten im Außendienst leiden gerade unter der Hitze. Ein Grund dafür ist das Material ihrer Uniform, sagt Textilforscher Jan Beringer vom Hohenstein-Institut in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg). Er fordert das Innenministerium in Stuttgart auf, bei der Beschaffung der Dienstkleidung den Klimawandel mehr mitzudenken. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will, dass die Dienstkleidung entsprechend überprüft wird.

Uniform bei Hitze unerträglich

Der Streifenpolizist Valentin Bauer vom Revier Heilbronn trägt die übliche Polizeiuniform. Die ist der Versuch eines Kompromisses zwischen Sicherheit und Komfort. Bei besonders warmen Temperaturen wird es aber schnell unerträglich. Das Hemd unter der Schutzweste ist binnen kurzer Zeit durchgeschwitzt. Besonders gefürchtet bei Hitze sind das Regeln des Verkehrs in der prallen Sonne und Einsätze mit zusätzlicher Schutzausrüstung wie Helm und Panzerung.

Bering: Klimawandel wird bei der Polizei-Ausrüstung zu wenig berücksichtigt

Die Uniformen der Polizei seien meist aus Baumwolle, sagt der Textilforscher Jan Beringer vom Hohenstein-Institut in Bönnigheim. Dabei gebe es bessere Alternativen, zum Beispiel Technologien wie sie bei der Funktionskleidung im Outdoor- und Sportbereich eingesetzt werden. "Wir sind ab und zu Bestandteil der Ausschreibungen (des Innenministeriums Anm. der Redaktion) und geben unsere Empfehlung ab", sagt er. Wenn Vorschläge abgelehnt würden, dann meist aus Kostengründen.

Viel liege auch am Aberglauben, dass Baumwolle immer einen guten Tragekomfort biete und an Vorurteilen gegenüber Polyester. Insgesamt sollte das Innenministerium bei der Ausstattung der Polizei den fortschreitenden Klimawandel mehr berücksichtigen, meint Beringer. Zum Beispiel sollten bei der Verkehrspolizei mobile Zelte und Schirme eingesetzt werden, wie es Länder im Süden tun.

Gewerkschaft der Polizei fordert Ministerium zur Prüfung auf

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert das Innenministerium auf, in Kooperation mit Forschungseinrichtungen, eine Evaluierung der aktuellen Uniform-Materialien durchzuführen. Ziel solle es sein, technologisch fortschrittliche Lösungen zu entwickeln, die den Komfort und die Leistungsfähigkeit der Einsatzkräfte unter extremen Wetterbedingungen verbessern, teilte der stellvertretende Landesvorsitzende Thomas Moor mit. Auch bei Schirmen und Zelten sieht die Gewerkschaft Handlungsbedarf und fordert eine angepasste Ausstattung.

Der SWR hat das Landes-Innenministerium um eine Stellungnahme gebeten. Diese lag bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vor.

Warum nackte Haut und weite Kleidung nicht wirklich helfen

Der menschliche Körper kühlt bei Hitze durch die Verdunstung von Schweiß. Deshalb ist es ungünstig, wenn dieser durch Stoffe einfach nur aufgesogen wird. Besser wäre es, wenn das Material den Schweiß auf die Außenseite transportiert und er dort verdunsten kann. Dafür muss das Kleidungsstück sehr eng am Körper anliegen. "Baumwolle, Wolle, Seide sind okay für ein klimatisiertes Büro, aber für ein effizientes Kühltextil führt nichts am Polyester vorbei", sagt Bering. Je dünner das Shirt und je höher der Polyesteranteil, umso besser.

Luftige Kleidung und mehr nackte Haut kühlen schlechter als eng anliegende Funktionskleidung. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Sich bei Hitze einfach ausziehen, ist auch keine gute Idee. Denn der menschliche Körper hat rund zwei Quadratmeter Hautoberfläche. In einem Kleidungsstück gibt es durch das Gewebe eine viel größere Fläche, damit Schweiß verdunsten kann. Die Kühlleistung ist mit Kleidung daher drei bis vielmal so hoch, erklärt Bering. Zudem biete Kleidung einen besseren UV-Schutz.

Tipp: Befeuchtung am oberen Rücken

Wenn möglich, sollte man sich den oberen Rücken immer mal wieder mit Wasser nass machen, rät Bering. Da sei der Mensch für Kühlung sehr empfänglich. Oberhalb der Nieren sollte man aber stoppen, denn die Nieren vertragen Kälte dort nicht gut.