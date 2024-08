Im Heilbronner Stadtteil Sontheim hatten mehrere Kinder in einem leerstehenden Gebäude gespielt. Ein Mädchen rutschte dabei aus, fiel in eine Grube und verletzte sich schwer.

Ein wohl elfjähriges Mädchen hat sich beim Spielen in Heilbronn-Sontheim am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, stürzte das Kind in einem verlassenen Haus. Die Feuerwehr in Heilbronn wurde ebenfalls zum Einsatzort gerufen und versorgte das Mädchen.

Feuerwehr schneidet Metallstück mit Rettungsschere ab

Laut Polizei haben mehrere Kinder in einem leerstehenden Haus im Heilbronner Stadtteil Sontheim gespielt, dabei sei das Mädchen ausgerutscht. Die Feuerwehr Heilbronn schildert auf Facebook Einzelheiten: Die Elfjährige stürzte in eine etwa anderthalb Meter tiefe Grube mit Rohren und Eisenstangen. Eine der Stangen bohrte sich dabei fast vollständig in den Oberschenkel des Kindes, heißt es weiter. Mit einer Rettungsschere hätten die Einsatzkräfte das Kind von dem Metallstück losgeschnitten. Es kam schwer verletzt ins Krankenhaus.