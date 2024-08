Zwei Tote durch Unfall auf der A5 bei Bruchsal

per Mail teilen

Nach dem Unfall auf der A5 am frühen Montagmorgen ist die Autobahn in Richtung Norden weiterhin gesperrt. Zwei Menschen kamen ums Leben, mindestens sechs weitere wurden verletzt.

Auf der A5 bei Bruchsal ist es am frühen Montagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Laut Polizei ist der Unfallhergang noch unklar. Bekannt ist bislang, dass zwei Personen nach einem Unfall aus ihrem Auto ausstiegen und auf der Autobahn von nachfolgenden Fahrzeugen erfasst wurden.

Am frühen Montagmorgen hat es einen schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A5 bei Bruchsal gegeben. Dabei sind zwei Menschen gestorben. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Norden gesperrt. SWR

Unfall auf A5: Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den beiden getöteten Personen um zwei Männer im Alter von 16 und 50 Jahren. Insgesamt fünf Autos und drei Lkw waren in den Unfall am frühen Morgen verwickelt. Ein Fahrzeug ging in Flammen auf und brannte vollständig aus.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 70.000 Euro geschätzt. Mehrere Sachverständige und die Spurensucher der Kriminaltechnik waren an der Unfallstelle. Mit einem schnellen Ergebnis zur Unfallursache sei aber nicht zu rechnen, hieß es.

Was zum Unfall auf der A5 bei Bruchsal bekannt ist, sehen Sie in diesem Video:

Nach Unfall auch Stau auf Umleitung

Zwischenzeitlich war auch ein Hubschrauber zur Verkehrsaufklärung im Einsatz. Die Polizei macht keine Angaben, wie lange die Aufräumarbeiten noch dauern. Auf der Gegenfahrbahn hatte es Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schaulustige gegeben.

Der Verkehr wird auf der A5 bei Karlsruhe-Nord ausgeleitet. Auch auf der Umleitungsstrecke, das ist die B3 zwischen Weingarten und Bruchsal, staute sich der Verkehr.