Die A8 ist zwischen Pforzheim-West und Karlsbad in Richtung Karlsruhe gesperrt. Laut Polizei ist ein Lkw in eine Leitplanke gefahren.

Die A8 ist derzeit zwischen Pforzheim-West und Karlsbad in Richtung Karlsruhe gesperrt. Nach Polizeiangaben ist ein Lkw in die Leitplanken gefahren und es ist Kraftstoff ausgelaufen. Der 52-jährige Fahrer hatte vermutlich gesundheitliche Probleme. Er kam laut Polizei mit seinem Lkw nach rechts in die Leitplanke. Der Lastwagen wurde nach links abgewiesen und prallte in die Betonleitplanken. Schließlich kam er auf der linken Spur zum Stehen.

Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst wurde auch ein geplatzter Reifen als Unfallursache nicht ausgeschlossen. Das habe sich aber nicht bestätigt, so ein Polizeisprecher.

Verkehr auf A8 wird ausgeleitet

Der Verkehr wird bei Pforzheim-West ausgeleitet. Wie lange die Sperrung noch dauert, ist laut Polizei derzeit nicht absehbar. Der Lkw verlor Kraftstoff über mehrere Fahrstreifen, deshalb muss die Fahrbahn gereinigt werden.

