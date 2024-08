per Mail teilen

Ein Mann soll eine 90 Jahre alte Frau in einer Heilbronner Kirche verletzt und bestohlen haben. Die Polizei konnte den 40-jährigen mutmaßlichen Täter festnehmen.

Ein schwerer Raub in einer Kirche beschäftigt die Polizei in Heilbronn. Im Deutschordensmünster in der dortigen Innenstadt hatte ein 40-Jähriger zuerst den Messner angeschrien, nachdem dieser ihn der Kirche verwiesen hatte. Zuvor war er verbal ausfällig geworden.

Kurz darauf soll er die 90 Jahre alte Frau beleidigt und Geld von ihr gefordert haben. Als sie versuchte zu flüchten, soll der 40-Jährige sie zu Boden gestoßen und auf sie eingetreten haben. Der Vorfall fand bereits vergangenen Donnerstag statt, wurde von Polizei und Staatsanwaltschaft aber erst am Montag bekannt gegeben.

Auf Opfer eingetreten

Der Täter flüchtete mit der Tasche des Opfers. Die 90-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei konnte den 40-Jährigen kurze Zeit später am Heilbronner Kiliansplatz festnehmen. Er sitzt jetzt wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.