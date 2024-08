In Tettnang soll am Sonntag der Rekord im Anstoßen mit Bier gebrochen werden. Dabei sollen 2.500 Menschen einander zuprosten. Der aktuelle Rekord wurde in der Schweiz aufgestellt.

Am Hopfenwandertag rund um Tettnang (Bodenseekreis) soll am Sonntag ein Weltrekord gebrochen werden: 2.500 Menschen sollen sich zuprosten. Die Teilnehmenden stehen dabei auf einer Strecke von rund 2,5 Kilometern und stoßen miteinander an.

Offiziell heißt der Weltrekordversuch "Längste Kettenreaktion im Anstoßen". Der aktuelle Rekord liegt bei 1.616 Menschen, die im Juni 2022 in Luzern in der Schweiz miteinander angestoßen haben. Organisiert wird der aktuelle Versuch vom Hopfenpflanzerverband Tettnang. Klappt der Rekord in Tettnang, wird er in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Der Rekordversuch findet während des Hopfenwandertags statt. Alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung können sich an dem Rekordversuch beteiligen. Das Interesse sei sehr groß, sagt Jürgen Weishaupt, Geschäftsführer des Hopfenpflanzerverbands. Er rechnet fest damit, dass es gelingt, den Weltrekord nach Tettnang zu holen.

So läuft der Rekordversuch im Anstoßen ab

Angestoßen werden darf mit Bier oder antialkoholischen Getränken in Gläsern oder Flaschen. Die Kettenreaktion wird von zwei Seiten gestartet. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stoßen nacheinander mit den beiden Personen neben ihnen an und sagen dabei "Prost" oder "zum Wohl".

In der Mitte der Strecke soll sich die Anstoß-Kette dann treffen - für das finale Anstoßen auf einer kleinen Bühne. Der Rekordversuch wird offiziell überwacht. Jeder Teilnehmer und jedes Anstoßen werden gezählt und dokumentiert. Los geht es am Sonntagmittag um 13 Uhr.