Zweitliga-Premiere für SSV Ulm 1846 gegen den FCK

Eine riesige Explosion im Hafen von Beirut: Vier Jahre ist es jetzt her - dass Düngemittel am 4. August explodierte und in der Folge über 200 hundert Menschen töteten - und tausende wohnungslos machten. Angehörige der Toten haben heute in der Stadt an die Opfer der Explosion erinnert - mit einem Gedenkmarsch. Mit dabei war auch der Gründer der Stuttgarter Hilforganisation STELP, Serkan Eren.