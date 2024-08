Nur einmal einen offiziellen Weltrekord schaffen - davon träumen manche auch am Bodensee und in Oberschwaben. Zwei sogar ständig: Sie haben mehr als ein Dutzend verrückte Rekorde erzielt.

Das schnellste Auto, das kleinste Buch? Langweilig. Für Hubert Weishaupt aus Leutkirch-Diepoldshofen und Alexander Kainz aus Leutkirch-Gebrazhofen (Kreis Ravensburg) müssen Weltrekorde zumindest ein bisschen verrückt sein.

Weishaupt stellte in den 1990er- und 2000er-Jahren zahlreiche rasante Rekorde auf. 1991 stand er mit Skiern auf einem Autodach - während der Wagen 246 Kilometer pro Stunde schnell fuhr. Am selben Tag ließ sich Weishaupt nur mit Skischuhen an den Füßen von einem Rennauto über die Straße ziehen.

Hubert Weishaupt bei einem seiner Rekorde, bei dem er 1991 mit Skischuhen an den Füßen von einem Auto über die damals noch nicht freigegebene A96 gezogen wurde. privat

Ein weiterer Rekord: Weishaupt legte sich auf das Dach eines Autos, das mit 241 Stundenkilometern fuhr - dabei hielt er sich nur an dem Auto fest, festgeschnallt war er nicht. Einmal raste er mit Skiern über eine nasse Wiese - gezogen von einem Flugzeug. Auf das Flugzeug musste er ausweichen, "weil die Autos damals nicht genug hergaben", wie er selbst sagt, "die waren zu langsam."

Erinnerungen an die riskanten Rekorde von Hubert Weishaupt

Wenn er heute an seine damaligen Rekorde denkt, muss er schmunzeln. "Ach, das habe ich schon fast vergessen", sagt der heute 72-Jährige im Gespräch mit dem SWR. Er habe damals nie lang darüber nachgedacht. Er habe von den Rekorden in der Zeitung gelesen und wollte sie dann übertrumpfen. "Viel Training gab es da nicht. Trotzdem war ich mir bei jedem Rekordversuch sicher, dass es klappt und dass mir nichts passiert", sagt er.

Aufgehört habe er unter anderem wegen mehrerer kleinerer Verletzungen. "Die kamen aber nie von den Rekorden, sondern von der Arbeit auf dem Bau", sagt Hubert Weishaupt und lacht.

Weiterer Rekordhalter kommt aus Leutkirch

In der Nähe von Hubert Weishaupt, im Leutkircher Teilort Gebrazhofen, wohnt Alexander Kainz. Auch er ist verrückt nach Rekorden. Er hält nach eigenen Angaben 19 Rekorde. Darunter ist zum Beispiel der Weltrekord für die größte Zeitschriftensammlung mit Bildern von Elvis Presley auf dem Cover. Mit 532 Schloss-Neuschwanstein-Postkarten holte er sich außerdem den Rekord für die größte monothematische Postkartensammlung.

Postkarte an Postkarte geklebt, zum Leporello gefaltet und dann ausgebreitet - das ergab mehr als eineinhalb Kilometer. Pressestelle Rekord-Institut für Deutschland (RID)

Nicht sein einziger Postkarten-Rekord: Im vergangenen Jahr schaffte Alexander Kainz den Weltrekord für das längste Faltbuch aus Postkarten, auch Leporello genannt. Insgesamt 14.647 Postkarten klebte er mit seinem Team laut Rekord-Institut für Deutschland dafür zusammen - das dauerte rund 200 Stunden. Am Ende war das Leporello aus Postkarten genau 1.515,50 Meter lang.

Aber auch andere Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben streben immer wieder nach einem Weltrekord. Hier sind ein paar Beispiele:

Trockenes Toastbrot essen, durch den Bodensee schwimmen oder im Dirndl in die Brauerei

2018 holte sich Simon Bandel aus Konstanz den Deutschlandrekord im möglichst schnellen Verspeisen einer Scheibe Toastbrot, ungetoastet und mindestens 25 Gramm schwer. Er schaffte es in 31,08 Sekunden. Das waren 76 Hundertstel weniger als zuvor. Allerdings hielt Bandel den Rekord nicht lange.

Am häufigsten quer durch den Bodensee geschwommen ist Rudolf "Rudi" Jetter aus Ravensburg, nämlich sieben Mal zwischen 1986 und 1995. Den achten Versuch zwischen Friedrichshafen und Romanshorn musste er wegen aufkommenden Sturms vorzeitig beenden. Laut dem Portal Bodenseequerung.de schwamm Jetter übrigens seine Bodenseequerungen alle im Brust-Stil, weil er Kraul nicht richtig kann.

Mit 2.865 Dirndlträgerinnen ist am 4.10.2014 in Bad Schussenried ein neuer Dirndlträgerinnen-Rekord aufgestellt worden. Veranstalter war die Brauerei Schussenrieder. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle

2014 ging es in Bad Schussenried (Kreis Biberach) sehr zünftig zu: Mit genau 2.865 Dirndlträgerinnen wurde ein neuer Rekord "Meiste Menschen in Tracht" aufgestellt. Veranstalter war die Brauerei Schussenrieder. Der vorherige Rekord, der zwei Monate zuvor beim Gäubodenfest in Straubing aufgestellt worden war, lag bei 2.779 Teilnehmern.

Biskuit-Zeppelin und weltgrößte Geburtstagskarte

Der Geburtstag des Luftschiffpioniers Ferdinand Graf von Zeppelin am 5. Juli ist gleich zweimal für einen Weltrekordversuch genutzt worden. 1998 fertigte eine Bäckerei einen sieben Meter langen Zeppelin aus Biskuit. Der 700 Kilogramm schwere Zeppelin bestand nach Angaben der Bäckerei aus 500 Biskuitplatten und war überzogen mit 30 Kilogramm Marzipan. Etwa vier Tage dauerten die Vorbereitungen, bis das "Fluggebäck" fertig war.

Einen sieben Meter langen Zeppelin aus Biskuit heben Helfer 1998 in Friedrichshafen auf einen Transporter. Der 700 Kilogramm schwere Zeppelin besteht nach Angaben der Bäckerei aus 500 Biskuitplatten. "Verkleidet" ist er mit 30 Kilogramm Marzipan. dpa Bildfunk picture-alliance/Patrick_Seeger (Archivbild)

2013 erstellten die Friedrichshafener die größte Glückwunschkarte der Welt, sie war fünf Meter breit und drei Meter hoch. Auf ihr waren 7.000 Glückwünsche und Unterschriften zum Geburtstag des Grafen versammelt. Ob die Post die Karte zugestellt hat, ist nicht bekannt.

Kuriose Weltrekorde: Welche Rekordversuche gab es in der Region Bodensee-Oberschwaben wirklich und welche nicht? Testen Sie Ihr Wissen:

Frage 1 2017 rutschten am Nikolaustag 155 Frauen und Männer als Nikolaus verkleidet die Wasserrutsche in der Therme Konstanz hinunter. Sie stellten damit den Rekord der meisten innerhalb einer Stunde auf einer Wasserrutsche rutschenden verkleideten Nikoläuse auf. Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 2 Das ist falsch. irrelevant: Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 Das ist falsch. Antwort 2 Die gegebene Antwort ist Diesen Rekord gab es zwar, er wurde aber in der Therme Erding in der Nähe von München aufgestellt. Frage 2 Ein Schweizer hielt 2010 in St. Gallen 19 Minuten und 21 Sekunden lang die Luft an. Das tat er in einem gläsernen Wasserbecken, damit kein Schummeln möglich war. Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 2 Das ist falsch. richtige Antwort: Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 1

irrelevant: Antwort 2 Das ist falsch. Antwort 2 Die gegebene Antwort ist Peter Colat stellte den Rekord im Luftanhalten auf. Bevor er den Rekordversuch wagte, durfte er bis zu 30 Minuten lang reinen Sauerstoff einatmen und damit seine Zellen füllen. Frage 3 2013 sind 2.300 Menschen in Biberach gleichzeitig mit einem Springseil gehüpft, drei Minuten lang. Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 2 Das ist falsch. richtige Antwort: Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 1

irrelevant: Antwort 2 Das ist falsch. Antwort 2 Die gegebene Antwort ist Die Biberacher Springseilhüpfer hüpften zwar, verpassten aber trotzdem den Weltrekord. In Singapur hatten sich zuvor schon 3.105 Menschen gleichzeitig zum Seilhüpfen getroffen. Pech! Frage 4 1994 legten sich 755 Tretboote so hintereinander in den Bodensee, dass sie die 3,17 Kilometer lange Distanz von Unteruhldingen bis zur Insel Mainau "überbrückten". Sieben besonders Verrückte hangelten sich so trockenen Fußes über den Überlinger See. Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 2 Das ist falsch. irrelevant: Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 Das ist falsch. Antwort 2 Die gegebene Antwort ist Das ist bisher nicht passiert. Wäre aber doch eine coole Idee, oder? Frage 5 Ein Metzger aus Ravensburg stellte 2005 die schwerste Maultasche der Welt her. Die 244 Kilogramm schwere Teigtasche wurde in einem speziell dafür hergestellten Topf gekocht. Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 2 Das ist falsch. irrelevant: Antwort 1 Das ist richtig. Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 Das ist falsch. Antwort 2 Die gegebene Antwort ist Dieser Rekord ist frei erfunden. Einen Maultaschen-Rekord gibt es in Baden-Württemberg aber doch. 2004 wurde in Herrenberg (Kreis Böblingen) mit 1.642 Metern die längste Maultasche der Welt hergestellt.

Weitere Weltrekorde mit kleinem Plastikball und Yoga auf dem Bodensee

In Laupheim (Kreis Biberach) wurde im vergangenen Mai der Weltrekord im Tischtennis-Rundlauf aufgestellt. 550 Frauen, Männer und Kinder spielten Tischtennis in einem Rundlauf um einen Tisch. Der Laupheimer Weltrekord ist beim Rekord-Institut für Deutschland gelistet.

Sportlich ging es auch bei diesem Weltrekord zu: Im September 2022 stellten 305 Menschen im Bodensee vor Überlingen den Weltrekord im SUP-Yoga auf. Sie nahmen dafür an einer Yoga-Stunde auf sogenannten Stand-Up-Paddle-Boards teil. Den Rekord holten sich die Yoga-Begeisterten nur ganz knapp - mindestens 300 Teilnehmende mussten es sein, um den Weltrekord zu knacken. Ein Jahr zuvor waren nicht genug Teilnehmende gekommen.

305 Menschen machten im September 2022 im Bodensee vor Überlingen Yoga auf Stand-Up-Paddle-Boards und holten sich damit den Weltrekord. SWR Corinna Scheller

Puzzles ohne Ende und mehr als 2.000 Kuhglocken

2.070 Puzzles mit je 100 Teilen: Das Ravensburger Spieleland bei Meckenbeuren (Bodenseekreis) holte sich im Sommer 2022 damit den Weltrekord für den längsten Puzzlepfad der Welt. Besucherinnen und Besucher des Freizeitsparks waren für den Rekord aufgefordert, im Spieleland 100-Teile-XXL-Puzzles zu puzzlen. Jedes Puzzle, das vor Ort fertiggestellt wurde, zählte als Teil des Weltrekords.

In Bad Hindelang im bayerischen Landkreis Oberallgäu wurde im März 2023 ein Weltrekord im Kuhschellenläuten aufgestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer läuteten gleichzeitig 2.357 Kuhglocken. Mit diesem lauten Spektakel sicherte sich Bad Hindelang den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Bisher lag dieser Weltrekord in der Schweizer Gemeinde Boswil. 640 Menschen hatten dort 2009 rund 700 Kuhglocken gleichzeitig zum Erklingen gebracht.

Ein lauter Weltrekord: In Bad Hindelang wurden 2.357 Kuhschellen gleichzeitig geläutet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand (Archiv)

Kettenreaktion im Anstoßen: Weltrekordversuch am Wochenende

Die Weltrekordversuche in der Region hören nicht auf: In Tettnang im Bodenseekreis soll am Wochenende ein Weltrekord geknackt werden: 2.500 Menschen sollen sich mit Bier zuprosten. Damit würde der Hopfenpflanzerverband Tettnang die bisher längste Kette im Anstoßen überbieten. In Luzern in der Schweiz stießen 2022 1.616 Menschen miteinander an - das ist der aktuelle Weltrekord.

Und am 25. August sollen mehr als 6.000 Musiker und Musikerinnen aus Vorarlberg, Süddeutschland, Liechtenstein und der Ostschweiz entlang des Rheins bei Koblach gemeinsam musizieren. Sie sollen Schulter an Schulter über vier Kilometer auf beiden Ufern stehen und so die Verbindung durch die Musik über Landesgrenzen hinweg spüren lassen. Der Rhein ist Grenzfluss zwischen Vorarlberg und der Schweiz.