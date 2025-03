Ein Vortragsabend in Riedlingen beleuchtet am Montag die Rolle des SS-Arztes Franz von Bodmann aus Zwiefaltendorf im Holocaust. Experten analysieren seine Taten und deren Folgen.

In Riedlingen-Zwiefaltendorf (Kreis Biberach) findet am Montagabend ein Vortrag zu dem SS-Arzt Franz von Bodmann statt. Er wurde in Zwiefaltendorf geboren und war Teil des bekannten schwäbischen Adelsgeschlechts Bodmann. Bei dem Vortrag soll die Geschichte des Arztes, der auch in Auschwitz mordete, aufgearbeitet werden. "Späte Auseinandersetzung mit einem NS-Täter aus Zwiefaltendorf" , so lautet der Titel des Vortragsabends im Gemeindehaus. Es werden mehrere Historiker über den SS-Arzt Franz von Bodmann sprechen.

Die dunkle Vergangenheit des SS-Arztes

Der Dachauer Historiker Karl Hönle zum Beispiel wird die Familie von Bodmann thematisieren und die Frage klären: Was hat man damals gewusst? An der Universität Tübingen hat sich der Historiker Bastian Wade mit dem Fall Franz von Bodmann befasst. Er spricht über seine akademische Laufbahn und die Rolle der Universität Tübingen im Umgang mit der NS-Vergangenheit von Franz von Bodmann.

Veranstaltet wird der Vortragsabend von der Volkshochschule Donau-Bussen e.V. und der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Biberach. Die Stadt Riedlingen sowie die Universität Ulm unterstützen die Initiative. Der Eintritt ist frei.

Schreibweise des Namens Franz von Bodmann wird in historischen Dokumenten auch als Franz von Bodman oder Franz Freiherr von und zu Bodman erwähnt.

Von Zwiefaltendorf nach Auschwitz

Franz von Bodmann wurde 1908 in Zwiefaltendorf (Kreis Biberach) geboren und wuchs auf Schloss Zwiefaltendorf auf. Er trat 1932 der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei bei und ging nach seinem Studium zur SS. 1942 wurde er als Lagerarzt im Vernichtungslager Auschwitz eingesetzt. Dort ist überliefert, dass er kranke Häftlinge durch Phenolspritzen tötete. Später wurde er in anderen Konzentrationslagern eingesetzt. Auch an weiteren Verbrechen, etwa der Ermordung von russischen Kriegsgefangenen, soll er beteiligt gewesen sein.

Laut einem NS-Historiker gehörte Bodmann zu den führenden Akteuren der SS-Medizinverbrechen. Seine Methoden dienten als Blaupause für weitere Tötungen in den Lagern.

Franz von Bodmann: Ein Name, der bis heute für Debatten sorgt

Nach Kriegsende nahm sich Bodmann 1945 in einem Kriegsgefangenenlazarett das Leben. Er wurde in Lend (Österreich) beigesetzt. Dort wird laut österreichischen Medienberichten ebenfalls überlegt, wie mit seinem Grab umgegangen werden soll.

In Zwiefaltendorf war sein Name lange Zeit auf einer Stele des Familiengrabs verewigt. Erst 2002 wurde die Inschrift dort angebracht – und im vergangenen Jahr wieder entfernt. Die "Schwäbische Zeitung" berichtete. Der Kirchengemeinderat hatte die Entfernung in Auftrag gegeben. Eingesetzt dafür hatte sich unter anderem der frühere Riedlinger Bürgermeister Hans Petermann.