Getötete Frau in Nonnenhorn: Schuh fehlt noch immer

Knapp sechs Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer Café-Besitzerin in Nonnenhorn (Kreis Lindau) hat die Polizei ein Foto zu ihrem fehlenden Schuh veröffentlicht. Sie hofft auf Hinweise.

Im Fall der gewaltsam getöteten 70-jährigen Café-Besitzerin aus Nonnenhorn am bayerischen Bodensee hat die Polizei Kempten ein Foto ihres Turnschuhs veröffentlicht. Es handelt sich um den linken Schuh, den die Tote trug. Der rechte Schuh fehlt. Er wurde trotz intensiver Suche bisher nicht gefunden. Jetzt erhofft sich die Polizei neue Hinweise.

Einen Tatverdächtigen gebe es nach wie vor nicht, die Soko "Café" werte weiter Spuren und Hinweise aus, so eine Sprecherin der Polizei Kempten. Es gingen immer noch Hinweise aus der Bevölkerung ein, auch über ein eigens freigeschaltetes Internet-Portal für Fotos, Audios und Videos, auch anonymer Art. Die 70-Jährige war auf einem Ufergrundstück entdeckt worden, über die Todesursache schweigen die Ermittler weiter.



Eine genaue Zahl, wie viele Hinweise über das Online-Portal eingegangen sind, will die Polizei nicht nennen. Derzeit würden jedoch weit über 100 Spuren verfolgt. Darunter seien sowohl Gegenstände als auch Hinweise auf Personen und Videoaufnahmen. Die Auswertung der Spuren und Hinweise sei sehr umfangreich und könne sich noch über mehrere Wochen erstrecken. Die eingerichtete Sonderkommission "Café" bleibe weiterhin mit rund 30 Kräften im Einsatz.

Frau wurde wohl vorsätzlich getötet

Am 22. Juli war die 70-Jährige tot auf einem Privatgrundstück in Nonnenhorn entdeckt worden. Sie war am späten Sonntagabend zuletzt in ihrem Café am Landungssteg in Kressbronn gesehen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau vorsätzlich getötet wurde. Sie habe auf dem nächtlichen Heimweg von ihrem Café in Kressbronn ins benachbarte Nonnenhorn die Tageseinnahmen bei sich gehabt. Beim Auffinden der Leiche fehlten diese. Wie hoch der Geldbetrag gewesen ist, sagt die Polizei nicht.

Polizei schweigt zur Todesursache

Auch über das Ergebnis der Obduktion schweigt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen. Dennoch gebe es keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Allgemeinheit. In Nonnenhorn bleiben seitdem die Straßenlaternen nachts angeschaltet. Das bestätigte Bürgermeister Rainer Krauß auf SWR-Anfrage. Damit komme die Gemeinde einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Menschen entgegen. Eine tatsächliche Gefahr sehe er aber nicht, er gehe von einer "schrecklichen Einzeltat" aus.

Trauer und Betroffenheit in Nonnenhorn und Kressbronn

In Nonnenhorn und Kressbronn herrscht Betroffenheit über den Tod der 70-Jährigen. Viele kannten die Frau, waren zu Gast in ihrem Café. Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger sagte, die Frau sei im Ort ein bekanntes Gesicht gewesen. In Nonnenhorn fand für die Tote eine Gedenkfeier statt. Mehrere hundert Menschen waren in die Kirche St. Christophorus gekommen, darunter auch die Familie mit den beiden Töchtern der 70-Jährigen.