Nach einem sehr heißen Dienstag mit Temperaturen von über 30 Grad, sind die nächsten Schauer und Gewitter nach Baden-Württemberg in Anmarsch. Schon am Morgen kann es im südlichen Teil des Landes regnen, im Norden ist es zunächst noch sonnig. Am Nachmittag gibt es weitere Regenfälle und Gewitter, die sich dann auch im Norden ausbreiten.

Die Temperaturen fallen erst einmal wieder auf unter 30 Grad. Am Donnerstag ziehen sich die letzten Gewitter zurück und zum Wochenende meldet sich die Hitze zurück. Dann sind am Oberrhein wieder Höchstwerte von über 30 Grad möglich. Für die kommende Woche, so deuten es zumindest die Wettermodelle an, könnte es sogar noch heißer werden, mit Werten zwischen 34 und 38 Grad.