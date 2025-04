per Mail teilen

Bei einem Brand auf einem Hof in Ladenburg-Neuzeilsheim sind zwei Personen verletzt worden. Das Feuer ist laut Polizei in einer Biomülltonne vor einem Wohncontainer ausgebrochen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren am frühen Montagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ladenburg-Neuzeilsheim (Rhein-Neckar-Kreis) im Einsatz: Dort hatte eine Biomülltonne ein Feuer verursacht, wie die Polizei dem SWR sagte. Ein Wohnabteil eines mehrstöckigen Wohncontainers sei daraufhin in Vollbrand geraten.

Ein 45-jähriger Bewohner zog sich nach Angaben der Polizei aufgrund der großen Hitzeentwicklung Verbrennungen an den Füßen zu. Ein 61-jähriger Bewohner erlitt demnach eine Rauchvergiftung. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Zahlreiche weitere Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Feuer sei durch die Feuerwehr schnell gelöscht worden.

Chemische Reaktion als Brandursache?

Von rund 30 Wohneinheiten waren sechs betroffen, eine brannte komplett aus. Die genaue Ursache, ob beispielsweise brennende Gegenstände in der Mülltonne waren oder es eine chemische Reaktion gegeben hat, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro.