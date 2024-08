Sie hatten sich am Sonntag im Wasser in Ufernähe aufgehalten und wurden wohl von der Strömung des Rheins mitgezogen. Vier Personen konnten gerettet werden. Zwei werden noch vermisst.

Es sollte ein schöner Abend am Rheinzufluss im Stadtteil Herdern in Hohentengen (Landkreis Waldshut) werden, zu dem sich laut Polizei mehrere Familien verabredet hatten. Eine Gruppe aus sechs Personen war zum Baden in den Zufluss zum Rhein gegangen und ist dabei nach aktuellem Ermittlungsstand zu weit ins Wasser. Am steil abfallenden Ufer verloren sie den Boden unter den Füßen und wurden von der Strömung in den Rhein gezogen. Alle sechs Personen waren Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer, so die Polizei.

Groß angelegte Rettungsaktion

Familienangehörige eilten vom Ufer zur Hilfe und konnten vier Personen aus dem Wasser retten, zwei von ihnen mussten wegen einer Fraktur und wegen Unterkühlung medizinisch behandelt werden. Eine 29-jährige Frau und eine 15-jährige Jugendliche konnten nicht aus dem Wasser gerettet werden. In einem groß angelegten und grenzüberschreitenden Einsatz mit rund 140 Einsatzkräften aus Deutschland und der Schweiz, zwei Rettungshubschraubern, einer Drohne und Tauchern wurde fast bis Mitternacht nach den beiden Vermissten gesucht. Auch am Montag sucht ein Boot der Wasserschutzpolizei den Rhein weiter nach den zwei Frauen ab.

Badeunfälle in der Region häufen sich

Auch am Wochenende hat es in der Region mehrere Badeunfälle gegeben. Im Lörracher Parkschwimmbad (Landkreis Lörrach) ist am Sonntagnachmittag ein 39-jähriger Mann gestorben. Sofort eingeführte Reanimationsversuche bleiben erfolglos. Im Riedsee in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Montagmorgen die Leiche eines 52-jährigen Mannes gefunden worden. Er sei am Samstagabend in dem See untergegangen. Rettungskräfte waren mit Booten, Tauchern, einem Hubschrauber und Drohnen im Einsatz. Am Sonntag und Montagmorgen wurde die Suche nach dem Mann fortgesetzt, auch eine Wasserhundestaffel war im Einsatz.

Ende Juli war eine 59-jährige Frau an einer ausgewiesenen Badestelle in Waldshut-Tiengen (Landkreis Waldshut) im Rhein tödlich verunglückt. Zuvor waren im Freiburger Dietenbachsee und im Flückigersee im Freiburger Seepark jeweils ein 20-jähriger und ein 34-jähriger Mann ertrunken. Im letzten Jahr sind in Baden-Württemberg 43 Menschen in Seen, Flüssen oder Bächen ums Leben gekommen, im Jahr 2022 waren es 29 Menschen.