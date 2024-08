24-Jähriger stirbt beim Baden im Flückigersee in Freiburg

Im Flückigersee in Freiburg ist am Dienstag ein 24-Jähriger gestorben. Er sei schnell geborgen worden. Doch Reanimationsmaßnahmen hätten ihn nicht retten können, so die Polizei.

Ein junger Mann ist am Dienstag im Freiburger Flückigersee untergegangen. Der 24-Jährige wurde nach Angaben der Polizei schnell geborgen, doch die Reanimationsmaßnahmen konnten ihn nicht mehr retten, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagabend sagte. Begleiter des Mannes hatten am Nachmittag den Notruf gewählt.

Mehrere Badeunfälle in den vergangenen Tagen in BW

Warum der 24-Jährige unterging, ob etwa ein medizinischer Notfall vorlag, war nach Angaben der Sprecherin zunächst unklar. In den vergangenen Tagen hatten bereits mehrere Badeunfälle in Baden-Württemberg die Rettungskräfte in Atem gehalten. So gingen etwa am Sonntagabend im Rhein bei Hohentengen (Kreis Waldshut) eine Frau und eine Jugendliche unter, sie werden seitdem vermisst.