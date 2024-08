In einem Baggersee im Schwarzwald-Baar-Kreis wird seit Samstagabend ein Mann vermisst. Er war beim Baden plötzlich untergegangen. Jetzt suchen auch Wasserrettungshunde nach ihm.

Rettungskräfte suchen derzeit in einem See im Schwarzwald-Baar-Kreis nach einem vermissten Mann. Wie die Polizei mitteilte, ist der 52-Jährige am Samstagabend im Riedsee in Hüfingen untergegangen. Es wird befürchtet, dass er ertrunken ist. Den Angaben zufolge war der Mann mit einer Gruppe unterwegs und befand sich wohl in betrunkenem Zustand. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, alarmierten den Notruf, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wasserrettungshunde im Einsatz

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) führte demnach eine großangelegte Suchaktion durch, bei der Boote und Taucher sowie ein Rettungshubschrauber und eine Drohne zum Einsatz kamen. Die Suche verlief ohne Erfolg und wurde gegen Mitternacht abgebrochen. Am Sonntagmorgen wurde der Einsatz fortgesetzt. Inzwischen suchen die Rettungskräfte auch mit Wasserrettungshunden nach dem Mann. Die Tiere können vermisste Personen in Gewässern aufspüren. Trotz schwieriger Sichtverhältnisse im Gewässer, sei man zuversichtlich, den Vermissten im Laufe des Sonntags bergen zu können, so ein Polizeisprecher.