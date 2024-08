per Mail teilen

In Kröv an der Mosel ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Neun Menschen wurden verschüttet - zwei von ihnen sind tot. Sechs wurden bisher lebend aus den Trümmern gerettet. Eine Person ist noch verschüttet. Zu ihr gibt es Kontakt.

Wie die Polizei am Vormittag auf einer Pressekonferenz mitteilte, sind zwei Menschen bei dem Einsturz ums Leben gekommen. Demnach handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Sie kamen in der Nacht ums Leben. Nach jetzigem Kenntnisstand starben sie direkt während des Einsturzes, so Jörg Teusch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Kreis Bernkastel-Wittlich.

Nach SWR-Informationen sind bis zum Nachmittag sechs Menschen gerettet worden, darunter eine Familie mit einem zweijährigem Kind. Wie niederländische Medien übereinstimmend berichten, stammt die Familie aus Urk in den Niederlanden. "Ich hatte mich noch nie so gefreut, ein Kind zu sehen", sagte Teusch. Alle hätten nach der Rettung Tränen in den Augen gehabt.

Ein weiterer Mensch ist noch im Gebäude eingeklemmt. Die Rettungskräfte haben laut Polizei Kontakt zu ihm. Über mehrere Stunden haben die Helfer sich mit schwerem Gerät einen Zugang geschafft und ein Loch gebohrt. Nach den Bohrungen wurden Mikrofone angebracht. Dadurch konnte weiter Kontakt gehalten werden.

Ministerpräsident Schweitzer und Innenminster Ebling informieren sich vor Ort über die Lage. dpa Bildfunk Picture Alliance

Am Nachmittag informierte sich Ministerpräsident Schweitzer (SPD) zusammen mit Innenminister Ebling (SPD) vor Ort über das Unglück. Es sei ein Weg gefunden worden, wie der letzte noch Verschüttete gerettet werden könne, sagte Schweitzer. Aus der Einsatzleitung hieß es, man hoffe, ihn bis Sonnenuntergang zu retten.

Dach des Hotels eingestürzt

Das Giebeldach des zweistöckigen Gebäudes war in der Nacht eingebrochen. Es hängt schief und hat die beiden Stockwerke an einer Seite des Hauses zusammengedrückt. Fenster sind zertrümmert worden.

Die Einsatzkräfte haben den Bereich um das Hotel abgesperrt. Dahinter versuchen Rettungskräfte weiter, ins Hotel zu kommen. Drohnen schwirren über dem Hotel.

Schwieriger Einsatz nach Hoteleinsturz

Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann. Vor Ort sind etwa 250 Einsatzkräfte, unter anderem von Feuerwehr, Sanitätsdiensten, Polizei, THW. Darunter sind auch Spezialkräfte, Rettungshundestaffel und Drohneneinheiten.

Gebäude in Kröv ist aufgestockt worden

Bei dem Hotel handelt es sich um ein sehr altes Haus. Die Grundsubstanz des Gebäudes stammt aus dem 17. Jahrhundert, in den 1980er Jahren wurden zwei Geschosse darüber gebaut. Deswegen wurde damals eine Betondecke eingezogen, um die weiteren Stockwerke zu tragen. Wie Oberstaatsanwalt Peter Fritzen sagte, gab es einen Tag zuvor noch Bauarbeiten in dem Hotel. Ob diese allerdings ursächlich mit dem Einsturz in Zusammenhang stehen, müsse erst geklärt werden.

Einsatzkräfte teilten mit, dass die Lage dynamisch sei, weil das Haus weiter in Bewegung sei. Es gehe um mehrere Millimeter pro Stunde.

Nachbarhäuser in Kröv an der Mosel evakuiert

21 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft des beschädigten Gebäudes wurden in Sicherheit gebracht. Für sie und Angehörige wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Die Anwohner waren evakuiert worden aus Sorge, dass das Hotel weiter einstürzt und angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft zieht. Der Landkreis hat die Einsatzleitung übernommen.

Augenzeugen berichten von Knall und Staubwolke

Gegen 23 Uhr kam der Alarm. Augenzeugen berichteten von einem Knall und einer großen Staubwolke, so SWR-Reporterin Claudia Krell. Außerdem sei alles voller Staub und Trümmer. Ein Gast erzählte, er sei auf der Toilette gewesen, als der Boden unter ihm absackte.

SWR-Reporter Marc Steffgen sprach vor Ort mit einer Frau, die mit zwei Freundinnen im Hotel war. Sie berichtete, dass um 23 Uhr Balken geknirscht haben, die Wände seien zum Teil heruntergekommen. Die Frau konnte auf den Balkon flüchten und sich in Sicherheit bringen.

Zum Unglückszeitpunkt 14 Menschen in Hotel

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich laut Polizei 14 Menschen im Gebäude. Fünf konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Diese fünf seien in Gebäudeteilen untergebracht gewesen, die nicht vom Einsturz betroffen waren.

Opferbeauftragter bietet Hilfe nach Hotel-Einsturz an

Der Opferbeauftragte der Landesregierung bietet den Menschen nach dem Hotel-Einsturz im Mosel-Ort Kröv Hilfe an. "Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen", sagte Detlef Placzek in Mainz und äußerte sich bestürzt über das Unglück. "Niemand soll sich in solch einer Ausnahmesituation alleingelassen fühlen."

Betroffene, die Hilfe suchen, sollen unter der kostenlosen Hotline-Nummer 0800 0010218 täglich von 8 bis 20 Uhr psychosoziale Unterstützung bekommen. Am Telefon seien erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten.

Ortsgemeinde Kröv weiträumig umfahren

Die Polizei bittet darum, den Bereich um die Ortsgemeinde Kröv weiträumig zu umfahren, die Ortsdurchfahrt ist gesperrt, es kommt auch im weiteren Verlauf zu Verkehrsbehinderungen und -sperrungen.

