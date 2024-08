per Mail teilen

Das Amtsgericht Baden-Baden sucht bei einer Zwangsversteigerung am Donnerstag einen neuen Käufer für die Ruine Hundseck. Die Erfolgschancen sind jedoch gering.

Seit Jahren wird über die Zukunft der vom Einsturz bedrohten Ruine Hundseck in der Gemarkung Ottersweier (Landkreis Rastatt) diskutiert. Mit einer erneuten Zwangsversteigerung vor dem Amtsgericht Baden-Baden am Donnerstagmorgen kommt zwar wieder etwas Bewegung in den Fall - die Aussichten auf mögliche Bieterinnen oder Bieter sind jedoch nicht sonderlich vielversprechend.

Das frühere Kurhaus war 2007 an zwei aus der Türkei stammende Geschäftsleute versteigert worden, die es verfallen ließen.

Termin für möglichen Abriss der Ruine Hundseck noch offen

Wie ein Sprecher auf SWR-Nachfrage mitteilte, schätze man von Seiten des Landkreises Rastatt die Chancen einer erfolgreichen Zwangsversteigerung als gering ein. "Gründe hierfür sind zum einen eine unübersichtliche Grundbuchlage, aber auch baurechtliche Problematiken auf dem Grundstück", heißt es. Bei dem Termin am Donnerstag handelt es sich bereits um die dritte Zwangsversteigerung der Ruine Hundseck an der Schwarzwaldhochstraße.

Im Hintergrund laufen bei den Behörden Pläne für den Entwurf einer Abrissverfügung, nach der das Gebäude über die Köpfe der derzeitigen Eigentümer hinweg beseitigt werden könnte. Auf den Kosten bliebe in diesem Fall allerdings der Landkreis sitzen. Wann ein möglicher Abriss der Ruine Hundseck stattfinden könnte, ist derzeit noch offen.

Verfahren ohne wirksames Gebot endgültig beendet

Sollte bei dem Zwangsversteigerungstermin am Donnerstag kein wirksames Gebot abgegeben werden, wäre das Verfahren laut Landkreis Rastatt endgültig beendet. Trotz der geringen Erfolgsaussichten habe man sich dazu entschieden, das Verfahren aber weiterhin aufrechtzuerhalten und zu Ende zu führen, um sämtliche rechtliche Möglichkeiten gegenüber der Eigentümerschaft auszuschöpfen.