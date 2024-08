Feuerwehreinsätze nach Unwetter - vor allem im Main-Tauber-Kreis

per Mail teilen

In den Kreisen Heilbronn und Schwäbisch Hall blieb es ruhig, der Main-Tauber-Kreis hatte dagegen mit Hagel und überfluteten Straßen zu kämpfen. In Bretzfeld schlug ein Blitz ein.

Vollgelaufene Keller, prasselnder Hagel - in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist der Mittwoch sehr ungemütlich mit einem schweren Unwetter zu Ende gegangen. Im Stadtteil Unterbalbach ging ein starker Hagelschauer nieder. Es sah aus wie eine Zentimeter hohe geschlossene Schneedecke, sagte Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Nach starken Regenfällen mussten die Feuerwehren vor allem wegen vollgelaufener Keller ausrücken, die teilweise bis zu 50 Zentimeter unter Wasser standen. Straßen waren kurzzeitig überflutet, bei Creglingen (Main-Tauber-Kreis) stürzte ein Baum um. Auch bei Igersheim (ebenfalls Main-Tauber-Kreis) musste die Feuerwehr ausrücken.

Blitzeinschlag in Bretzfeld

Vergleichsweise ruhig ist es dagegen in den Kreisen Heilbronn und Schwäbisch Hall geblieben. In Bretzfeld-Schwabach (Hohenlohekreis) schlug ein Blitz in einen Funkmast ein. Die Anwohnerinnen und Anwohner der angrenzenden Straße waren daraufhin vorübergehend ohne Strom.

Im Lauda-Königshofener Stadtteil Unterbalbach musste die Feuerwehr wegen vollgelaufener Keller ausrücken. Privat

Einsätze auch im Neckar-Odenwald-Kreis

Die meisten Einsätze im Bereich der Heilbronner Polizei gab es im Neckar-Odenwald-Kreis: So wurde bei Mudau eine Straße überflutet und ein Hang rutschte ab. In einem Haus lief Regenwasser ein und löste dadurch den Brandmeldealarm aus.

