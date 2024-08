Unbeständiges Wetter und Konkurrenz durch die Fußball-EM und die Olympischen Spiele - die touristischen Attraktionen am Bodensee ziehen für den Sommer eine verhaltene Zwischenbilanz.

Zur Halbzeit des Sommers 2024 ziehen große Freizeiteinrichtungen für Urlauber und Einheimische am Bodensee und in Oberschwaben eine gemischte Zwischenbilanz. Am Affenberg in Salem (Bodenseekreis) ist die Saison bisher eher durchwachsen gelaufen. Man habe zehn Prozent weniger Besucher als im Vorjahreszeitraum, heißt es auf SWR-Anfrage.

Grund für den Besucherrückgang sei vermutlich das Wetter, es könne jedoch auch an Negativschlagzeilen über eine Mückenplage und das Hochwasser liegen, vielleicht aber auch an Sportereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spiele.

Besucherrückgang auf der Mainau und im Skywalk Allgäu

Das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) teilt mit, der Sommer sei bisher eine Achterbahn der Gefühle - mal zu regnerisch, dann wieder viel zu heiß. Dennoch seien viele Gäste gekommen. Der Baumwipfelpfad Skywalk Allgäu in Scheidegg (Kreis Lindau) hat normalerweise rund 180.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr. In diesem Jahr hatte der Skywalk ebenso wie die Insel Mainau (Kreis Konstanz) eigenen Angaben zufolge im Juni wetterbedingt einen starken Einbruch, ab Mitte Juli erholte es sich.

Wir haben die volle Wetterwucht im Juni und Anfang Juli gespürt. [...] Obwohl wir natürlich auch bei Regen ein lohnenswertes Ausflugsziel sind, spüren wir die Kurzfristigkeit in der Planung der Urlauber und Tagesausflügler.

Insgesamt liegt die Blumeninsel Mainau eigenen Angaben zufolge mit rund 520.000 Besucherinnen und Besuchern seit Jahresbeginn durchaus im langjährigen Durchschnitt.

Luftaufnahme von der Insel Mainau. Pressestelle Mainau GmbH/Peter Allgaier

Die Mainau rechnet mit einer weiterhin positiven Entwicklung der Besucherzahlen im August und September bis in den Oktober hinein.

Noch keine Zahlen vom Pfahlbaumuseum Unteruhldingen

Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen (Bodenseekreis), das mit rund 290.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr eine der Haupt-Attraktionen am Bodensee ist, sieht sich mit dem neuen Museumsbau auch für Schlechtwetter gut gerüstet.

Ein Museum muss heutzutage versuchen, für alle Wetterlagen gerichtet zu sein. Es gab einen nassen Juni bei uns allen, dafür war der Mai gut. Also wir denken, am Ende des Jahres wird abgerechnet.

Im vergangenen Jahr hat die internationale Tourismusregion Bodensee knapp 22 Millionen Übernachtungen gezählt. Das sind fast acht Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte die Internationale Bodenseekonferenz nach neuen Erhebungen mit. 2023 hätten mehr Gäste in der Region übernachtet als in den vergangenen 20 Jahren.