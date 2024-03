Übernachtungsrekord in der Region Oberschwaben-Allgäu

Die Region Oberschwaben-Allgäu ist beliebt bei Urlauberinnen und Urlaubern. Das vergangene Jahr war laut der Oberschwaben Tourismus GmbH sogar ein Rekordjahr.

So viele Übernachtungen wie noch nie zählt der Oberschwaben Tourismus im vergangenen Jahr in der Region Oberschwaben-Allgäu. Selbst das bisherige Rekordjahr 2019, das noch nicht von der Corona-Pandemie beeinträchtigt war, wurde noch einmal übertroffen.

Touristen schätzen Qualität der Unterkünfte in Oberschwaben

Mit rund 4,7 Millionen Übernachtungen zählten die Tourismusbetriebe im vergangenen Jahr ein Allzeithoch. Gegenüber dem bisherigen Spitzenjahr 2019 waren es noch einmal sieben Prozent mehr. Die Region sei eines der Tourismusziele, das sich am schnellsten nach der Corona-Pandemie erholt habe, so die Geschäftsführerin der Oberschwaben Tourismus GmbH. Die Gäste schätzten offenbar die Qualität der Urlaubsregion.

Laut einer Auswertung des Qualitätssiegels TrustScore erhält die Region Oberschwaben und Württembergisches Allgäu mit 89,4 von 100 Punkten den höchsten Zufriedenheitswert von neun untersuchten Regionen in Baden-Württemberg. Der Landesschnitt liegt bei 86,6. Grundlage für diesen Wert sind Online-Bewertungen von Unterkünften.

Die Touristen, die in die Region kommen, schätzten unter anderem die Natur am Federsee und dem Wurzacher Ried, die Städte Ravensburg und Biberach sowie das ausgebaute Radwegenetz, sagt die Geschäftsführerin der Oberschwaben Tourismus GmbH.

Übernachtungsrekord auch in Konstanz

Auch die Stadt Konstanz am Bodensee vermeldet für das vergangene Jahr einen Übernachtungsrekord. Rund 1,1 Millionen Übernachtungen waren es laut der Statistik der Stadt. Besonders stark hätten die Übernachtungen in den Wintermonaten Januar, Februar und Dezember zugenommen. Dafür verantwortlich seien, so die Stadt, Veranstaltungen wie der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt, der Weihnachtsmarkt am See und der Christmas Garden auf der Insel Mainau.

Mit rund 230.000 gebe es auch einen Rekord bei den Übernachtungen aus dem Ausland. Die meisten ausländischen Touristen kommen laut der Statistik aus der Schweiz, gefolgt von Frankreich, Österreich und den Niederlanden.