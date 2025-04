Auch im Kreis Lindau kann man jetzt mit der App "Mein Baum" Daten über Bäume in der Stadt sammeln. Das Projekt vom Bund Naturschutz Lindau soll zum Schutz der Bäume beitragen.

Informationen wie der Zustand der Krone, Schäden an den Wurzeln oder ob Pilze am Stamm wachsen - all das kann in der App "Mein Baum" eingetragen werden. Mit Hilfe der Daten wird analysiert, wie es den Stadtbäumen auch im Kreis Lindau geht, so der Bund Naturschutz.

Zwei Universitäten helfen bei der App "Mein Baum" mit

Gemeinsam mit Technischen Universität München und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf wurde die App entwickelt. Mit ihrer Hilfe kann man Straßen- und Stadtbäume in ganz Bayern erfassen. Sie soll das Bewusstsein für Bäume fördern und einen Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung.

In der App kann man Daten über Bäume in den Städten im Kreis Lindau eintragen. Pressestelle Bund Naturschutz Kreisgruppe Lindau

Genaue Informationen zu Bäumen in Städten

Es gibt zwar Baumkataster in vielen Städten, auch in Lindau. Hier sind laut der Stadt über 9.000 Bäume erfasst. Besonders in Städten brauche es jedoch noch genauere Informationen darüber, in welchem Zustand die Bäume seien, so der Bund Naturschutz Bayern. Denn, so die Naturschutzorganisation, sie filtern Schadstoffe, kühlen die Umgebung, dämpfen Lärm und sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen,.

Auch Gruppen oder Schulkassen können gemeinsam die kostenfreie App nutzen.