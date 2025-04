In Konstanz können sich Interessierte jetzt für ein "Freiwilliges Handwerksjahr" bewerben. Das Besondere: Es wird in Betrieben absolviert, die im Bereich der Energiewende arbeiten.

Solarzellen montieren, klimafreundliche Heizungen einbauen, Altbauten sanieren – ein Jahr lang können die Teilnehmer des "Freiwilligen Handwerkjahrs" in Konstanz in vier verschiedenen Betrieben mitarbeiten. Profitieren sollen beide: Die Handwerksbetriebe bekommen dringend benötigte helfende Hände, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln erste Berufserfahrungen. Ein Schulabschluss sei keine Voraussetzung, auch Quereinsteiger seien willkommen, erklärt die Stadt auf Anfrage.

Stadt plant Klimaneutralität bis 2035

Das Projekt ist Teil der Klimaziele der Stadt Konstanz, die bis 2035 klimaneutral werden möchte. "Eine der größten Herausforderungen im Klimaschutz ist es, den Gebäudebestand zu sanieren, um ihn klimaneutral zu machen", sagt Alexander Schuler von der städtischen Wirtschaftsförderung der Stadt Konstanz. Wie in vielen anderen Bereichen, fehle es auch in den Handwerksbetrieben, die im Bereich der Energiewende arbeiten, an Nachwuchs. Um diesem Mangel entgegenzuwirken und gleichzeitig die Energiewende voranzutreiben, hat die Stadt das "Freiwillige Handwerksjahr in der Energiewende" ins Leben gerufen.

Bewerbung über Online-Plattform

In Kooperation mit zehn Handwerksbetrieben wurde das Projekt von der Stadt entwickelt. Eine Online-Plattform hilft dabei, interessierte Bewerberinnen und Bewerber mit den Betrieben zusammenzubringen. Nach einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch geht es los. Aktuell sind zehn Betriebe in der Stadt mit von der Partie. Es sollen aber noch mehr werden.

Start im Spätsommer

Ab dem 1. September geht es los. Bewerben kann man sich ab sofort. Vergütet wird das "Freiwillige Handwerksjahr in der Energiewende" mit 800 Euro brutto pro Monat.