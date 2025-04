Besonders viele Motorräder in Region Bodensee-Oberschwaben

per Mail teilen

In Oberschwaben gibt es besonders viele Motorräder. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes durch die Deutsche Presse-Agentur.

Auf 1.000 Einwohner in Baden-Württemberg kommen laut Statistik 67 zweirädrige Krafträder. 97 sind es im Bodenseekreis. Damit steht der Landkreis landesweit an der Spitze. Auf Platz zwei folgt der Kreis Ravensburg. Auf den Plätzen vier und sechs stehen die Kreise Sigmaringen und Biberach.

Ravensburger Chefarzt appelliert an Biker

Nach mehreren schweren Motorradunfällen in der Region appelliert der Chefarzt der Unfallchirurgie des St. Elisabethen-Klinikums in Ravensburg an Motorradfahrer, vorausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit anzupassen. Erst vor einer Woche war ein 54-jähriger Motorradfahrer bei Kißlegg tödlich verunglückt. Laut dem Landes-Innenministerium sind überhöhte Geschwindigkeit und riskante Überholmanöver häufig Ursache für schwere Motorradunfälle.