Die Porsche-Gruppe will sich gemeinsam mit Partnern am Münchner Fernreiseunternehmen Flix beteiligen. Knapp ein Drittel der Anteile soll an die Investoren übergehen.

Für einen "niedrigen zweistelligen Millionenbetrag" will sich die Stuttgarter Porsche-Gruppe an der Münchner Mobilitätsgruppe Flix beteiligen. Das teilte die Porsche SE am Montag mit. Gemeinsam mit dem schwedischen Finanzinvestor EQT, der schweizer Kühne Holding und anderen Partnern sollen so 35 Prozent der Anteile des Unternehmens mit den grünen Bussen übernommen werden.

Porsche sieht Wachstumspotenzial bei Flix

"Flix ist eine beeindruckende Erfolgsstory", sagte der Vorstand Beteiligungsmanagement der Porsche SE, Lutz Meschke. "Auch zukünftig sehen wir ein großes Wachstumspotenzial für nachhaltige und bezahlbare Mobilitätsangebote und freuen uns, die weitere globale Expansion der Flix-Plattform zu begleiten." Die Investition in Flix wäre eigenen Angaben zufolge die erste Beteiligung der Porsche SE an einem "Plattformanbieter im Endkundengeschäft".

2011 wurde die Flix SE mit ihren FlixBussen bekannt. Sieben Jahre später wurden dann die ersten grünen FlixTrains in Betrieb genommen. Mittlerweile hat das Unternehmen eine große Mobilitätsplattform aufgebaut: Rund 5600 Reiseziele in mehr als 40 Ländern weltweit soll der Konzern bedienen, so die Porsche SE in der Mitteilung weiter. Allein im vergangenen Jahr habe Flix rund 81 Millionen Menschen befördert.