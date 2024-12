per Mail teilen

Natalja Kurz ist ein Nachrichten-Junkie und arbeitet deshalb auch genau dort - bei den Nachrichten in den Bereichen Online und Hörfunk. Der besondere Reiz für sie sind die Vielzahl der Themen und der Nervenkitzel bei der Präsentation. Wenn sie nicht arbeitet, ist Natalja Kurz gerne unterwegs - am liebsten in der Natur und mit ihrer Familie, mit der sie außerdem gerne isst, (vor-)liest und musiziert!

Vor dem SWR

Natalja Kurz hat Internationale Politik- und Kommunikationswissenschaften in Chicago und New York studiert. Vor dem Volontariat beim SWR hat sie mehrere Praktika bei TV, Zeitung und Radio absolviert.