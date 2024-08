In Arztpraxen nehmen Drohungen und Handgreiflichkeiten zu. In einer Arztpraxis in Neckarsulm kommt es fast täglich zu aggressivem Verhalten gegenüber den Angestellten.

Aggressives Verhalten in Arztpraxen nimmt zu, sagt die Kassenärztliche Bundesvereinigung - und fordert härtere Strafen. Dabei handelt es sich nicht nur um verbale Gewalt, sondern auch um immer häufiger auftretende Handgreiflichkeiten. Das bestätigt auch Tobias Neuwirth, Facharzt für Innere Medizin aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn). In seiner Praxis komme es momentan sogar fast täglich zu Aggressionsausbrüchen. Die medizinischen Fachangestellten in seiner Praxis bekämen das am häufigsten ab.

Verbale Aggressionen vor allem gegenüber Fachpersonal

Oft seien die medizinischen Fachangestellten an der Anmeldung oder am Telefon Aggressionen ausgesetzt. Vor allem wenn Patientinnen und Patienten etwas nicht bekommen, was sie gerne hätten, würden viele schnell aggressiv, so Neuwirth. Im Sprechzimmer komme es eher seltener zu solchem Verhalten. "Meistens fangen unsere medizinischen Fachangestellten das immer ganz gut ab", sagt Neuwirth.

Die medizinischen Fachangestellten kriegen es meistens ab, wenn die Patienten letztendlich verärgert sind oder wenn ihnen etwas nicht passt.

Arzt: Druck in Hausarztpraxen nimmt zu

Man könne sagen, dass die Aggressionen zunehmen, aber "nicht in einem massiven Umfang", so Neuwirth. Er sieht als Ursache den Druck, der aktuell im medizinischen System herrsche. Es gebe immer weniger Ärzte und immer mehr kranke Menschen. Und wenn die Menschen nicht behandelt werden oder wenn sie etwas nicht bekommen, werde häufig mit aggressivem Verhalten reagiert, sagt Neuwirth.

Bei dem zunehmenden Druck in der medizinischen Versorgung, dass da mal etwas untergeht, oder dass man auch keine Termine bekommt, das ist normal, aber da sind wir nicht schuld dran.

Vor allem an heißen Tagen wird die Zündschnur kürzer

Häufig komme aggressives Verhalten vor, wenn für Medikamente oder medizinische Leistungen, die sich der Patient oder die Patientin wünscht, kein Rezept ausgestellt wird. "Dann kommt es einfach zu Meinungsverschiedenheiten", so Neuwirth. Auch wenn Patienten am Telefon erstmal nicht durchkommen, reagierten "viele nicht ganz so nett".

Es komme in der Praxis etwa einmal pro Woche vor, dass jemand aggressiv werde, schätzt Neuwirth. Eine der medizinischen Fachangestellten in der Praxis schätzt dies allerdings anders ein. So etwas komme täglich vor, sagt sie. Vor allem an heißen Tagen kochten die Gemüter häufiger über. Handgreiflich sei in der Praxis aber noch nie jemand geworden. Die Aggression drücke sich verbal aus.

Kassenärzte-Chef fordert Strafen

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, fordert in solchen Fällen deutliche und schnelle Strafen. Mit einer leichten Verschärfung des Strafrechts will Justizminister Marco Buschmann (FDP) unter anderem Rettungskräfte besser vor Anfeindungen und Gewalt schützen. Gassen fordert, dass das verschärfte Strafgesetz auf Arztpraxen ausgeweitet wird.