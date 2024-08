In Stuttgart soll am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Mehrere Hundert Menschen müssen dafür ihre Wohnungen verlassen.

Bei Sondierungsmaßnahmen hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg in der vergangenen Woche in Stuttgart eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger befindet sich einer Mitteilung der Stadt zufolge in Stuttgart-Feuerbach. Die Bombe soll am Montag entschärft werden.

Rund 340 Menschen müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen

Für die Entschärfung müssen rund 340 Menschen in Stuttgart-Feuerbach im Gewann Lemberg am Vormittag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Rund um den Fundort wird im Radius von 400 Metern eine Sperrzone eingerichtet. Ab 9 Uhr sind die Fuß- und Feldwege dann nicht mehr passierbar.

Auch im angrenzenden Wohngebiet werden Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert. Sie alle sind nach Angaben der Stadtverwaltung schon vor einigen Tagen mit einem Schreiben informiert worden, so die Landeshauptstadt weiter. Welches Gebiet genau betroffen ist, hat die Stadt auf ihrer Website veröffentlicht. Wie lang die Entschärfung dauern wird, sei im Vorhinein nicht abschätzbar, da dies unter anderem von der Bauart und dem Zustand des Sprengkörpers abhänge.