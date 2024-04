per Mail teilen

In Rastatt soll am Dienstag ein Bombenblindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entschärft werden. Die Bombe wurde im Bereich der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Nord gefunden.

Im Gewerbegebiet Ost in Rastatt ist eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250-Kilo-Blindgänger wurde vom Kampfmittelräumdienst begutachtet und muss entschärft werden.

Evakuierungsmaßnahmen rund um die Fundstelle

Der Blindgänger wurde in der Nähe der Autobahnausschlussstelle Rastatt-Nord gefunden. Laut einer Mitteilung der Stadt Rastatt wurden in einem Radius von 500 Metern rund um die Fundstelle Absperrungen eingerichtet. In der Nähe des Fundorts befinden sich mehrere Einkaufsmärkte.

Der Fundort der Bombe in der Nähe der Autobahn A5 in Rastatt SWR



Bombe soll am Dienstag entschärft werden

Die Zufahrten zur Autobahn A5 sind seit dem Mittag gesperrt. Auch die angrenzende B462 ist gesperrt. Die Stadt schreibt von umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen und hat eine Bürgerhotline eingerichtet. Als Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger wurde die Oberwaldhalle im angrenzenden Stadtteil Rauental eingerichtet. Betroffene werden dort von Mitarbeitern des DRK und der Stadt betreut.

Die Entschärfung der Bombe soll im Laufe des Nachmittags stattfinden.

