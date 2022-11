Ein beachtlicher Fund wirft viele Pläne in und um Karlsruhe durcheinander: Wegen eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Dienstag mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden.

In Karlsruhe ist auf einer Baustelle in der Nähe des Güterbahnhofs eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll am Dienstag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden, wie die Stadt Karlsruhe am Montagabend mitteilte. Den Angaben nach ist mit erheblichen Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr zu rechnen.

Bombenentschärfung: Chaos auf Bahnstrecken und im Straßenverkehr in Karlsruhe droht

Die Evakuierung in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle in der Stuttgarter Straße soll um 8 Uhr beginnen und bis 13 Uhr vollzogen sein. Wie viele Anwohner davon betroffen sind, war zunächst nicht bekannt.

Das twitterte die Stadt Karlsruhe am Montag

Die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlach werde gesperrt, ebenso wie die Strecke Mannheim-Basel und die Gleise des Güterbahnhofs. Für die Zeit der Entschärfung werde außerdem der Verkehr auf der B10 unterbrochen. Es wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Gesperrt wird während der Entschärfung auch der Luftraum über dem Fundort.

Laut Stadtverwaltung sollen sich hilfsbedürftige Personen, die ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen können, beim Bürgertelefon unter der Rufnummer 0721/133 3333 melden. Für Evakuierte werde das Pflegeheim "ASB Seniorenresidenz am Park" zur Verfügung stehen.

Von der Bombenentschärftung betroffene Straßen: