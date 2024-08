Viele Ferienbaustellen und komplizierte Umleitungen in Heilbronn-Franken

In den Sommerferien gibt es in diesem Jahr wieder zahlreiche Baustellen, auch in Heilbronn. Teilweise müssen Autofahrer lange und schwierige Umleitungen in Kauf nehmen.

Keine Stadt in Heilbronn-Franken ohne Baustelle, das ist in den Sommerferien längst ein normales Stadtbild. Ab Mittwoch wird in Heilbronn auch an einer der Hauptverkehrsachsen gebaut, Staus und Wartezeiten sind vorprogrammiert. Und es ist nicht die einzige Stelle mit Stresspotenzial. Und bei der aktuellen Hitze ist die Arbeiter auf der Baustelle eine Herausforderung. Entlastung an Hitzetagen verhindere der Gesetzgeber, heißt es von einer Baufirma aus der Region. Durch die vielen Baustellen ist zum Beispiel die Verkehrssituation rund um das Ernst-Freyer Freibad in Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) zurzeit besonders kompliziert, berichtet SWR-Reporterin Iris Völlnagel: Baustelle auf Heilbronner Hauptverkehrsachse: Oststraße Gebaut wird zurzeit unter anderem am Bahnhofsvorplatz in Heilbronn und zwischen Heilbronn und Neckarsulm. Ab Mittwoch, den 14. August, wird im Kreuzungsbereich Oststraße/ Wollhausstraße eine Woche lang die Straße erneuert. Umleitungen sind ausgeschildert. Diese werden allerdings immer häufiger missachtet und sogar Straßenabsperrungen zur Seite geräumt. Auch Einsatzkräfte haben zurzeit verstärkt mit ungeduldigen Autofahrerinnen und Autofahrern zu kämpfen. Laut Philipp Müller vom Deutschen Roten Kreuzes in Heilbronn gehören verbale Beleidigungen zum Alltag und auch das Verständnis, wenn für einen Einsatz ein Rettungswagen die Straße blockiert, scheint immer geringer zu werden. Gesetzgeber verhindert Flexibles Arbeiten bei Hitze Für die Arbeiter auf der Straße ist die Hitze eine besondere Belastung. Ausweichen auf frühere Arbeit sei gesetzlich jedoch nicht erlaubt, der für Hitzetage sei das zu unflexibel, erklärt Straßenbauexperte Horst Zimmermann von Albert Amos in Brackenheim (Kreis Heilbronn). Außerdem würden bei einem Start am frühen Morgen schnell auch die Anwohner protestieren, da gebe es wenig Verständnis für die Menschen, die auf den Baustellen arbeiten. Deshalb mache man bei zu heißen Temperaturen früher Feierabend, das werde auf jeder Baustelle individuell entschieden. Sanierungswelle auch auf der Autobahn und Bundesstraßen Abseits der Stadt wird ab 19. August auch auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg (Kreis Schwäbisch Hall) auf rund vier Kilometern gebaut. Anders als im Stadtgebiet werde auf der Autobahn jedoch vorwiegend nachts gearbeitet. In den Ferien wird außerdem zurzeit die B27 zwischen Offenau (Kreis Heilbronn) und Gundelsheim (Kreis Heilbronn) erneuert und ist voll gesperrt. Die B27 zwischen Lauffen (Kreis Heilbronn) und Kirchheim (Kreis Ludwigsburg) ist sogar bis November gesperrt.