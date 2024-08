Auch bei über 35 Grad muss auf der Baustelle weitergearbeitet werden. Da tauscht man gerne mal den Helm gegen den Strohhut, sagt Polier Hakan Kandemir in Eberstadt.

Klimaanlage - Fehlanzeige! Auch kommende Woche werden wieder Temperaturen um 30 Grad erwartet. Damit und noch heißeren Temperaturen müssen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter im Sommer regelmäßig klarkommen. Auf einer Baustelle in Eberstadt (Kreis Heilbronn) zum Beispiel wird gerade das Fundament für ein Haus fertiggestellt. Polier Hakan Kandemir ist schon lange dabei und hat so seine Tricks gegen die Hitze. Er tauscht seinen Bauhelm gegen einen Strohhut und geht mit seinen Kollegen einmal in der Stunde für zehn Minuten in den Schatten. Das muss sein, sagt Kandemir.

v.l.n.r.: Sajjad Amanat, Hakan Kandemir und Lari Iremir arbeiten auf einer Baustelle in Eberstadt (Kreis Heilbronn) SWR

Vom Chef gibt's täglich gratis Wasser, so viel, wie wir brauchen.

Die heißen Temperaturen ist Sajjad Amanat gewohnt. Er kommt aus Pakistan und war dort auch bei 55 Grad schon mit dem Mähdrescher unterwegs. Er steckt die derzeitigen Temperaturen locker weg, wie er sagt.

Aber nicht alle kommen mit den 35 Grad so locker zurecht. Für viele ist die Hitze auch Stress. Sonja Roth aus Öhringen (Hohenlohekreis) ist Expertin für Arbeitsschutz und kann mit sogenannter Kühlkleidung helfen. Pulskühler, Mützen, Kühltücher oder Kühlwesten, die man kurz in eiskaltes Wasser legt und dann leicht ausdrückt, können helfen, dass der Körper weniger Hitzestress hat.