Heilbronn: Stadtbahn wird zur Dauerbaustelle

Die Stadtbahnstrecke zwischen Heilbronn und Eppingen muss wegen Bauarbeiten für ein halbes Jahr gesperrt werden. Auch der Bahnhofsvorplatz in Heilbronn wird ausgebaut.

In Heilbronn stehen vor dem Hauptbahnhof und entlang der Stadtbahnstrecke bis Eppingen (Kreis Heilbronn) monatelange Bauarbeiten an. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) baut zwischen Schwaigern und Leingarten (beide Kreis Heilbronn) ein zweites Gleis. Dafür muss der Zugverkehr zwischen Heilbronn und Eppingen vom 9. Juni bis 15. Dezember vollständig eingestellt werden. Als Ersatz fahren Busse.

3. Gleis für den Bahnhofsvorplatz in Heilbronn

In Heilbronn gestalten die Stadtwerke (SWHN) den Bahnhofsvorplatz um. Am Stadtbahnhalt soll ein drittes Gleis eingebaut werden. Im Zuge dessen muss auch die Bushaltestelle erweitert werden. Daher ist im genannten Zeitraum neben der Strecke nach Eppingen auch der Streckenabschnitt zwischen Heilbronn Hbf/Willy-Brandt-Platz und Harmonie für den Stadtbahnverkehr weitestgehend gesperrt. Für die ausfallenden Fahrten der S4, S41 und S42 richten die SWHN einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, heißt es.

Die zusätzlichen Gleise sollen das Angebot verbessern

Ziel der Baumaßnahmen sei ein attraktiverer ÖPNV in Heilbronn und der Region, heißt es von den Nahverkehrsanbietern. In Ihrer Broschüre zum Ausbau sprechen sie von "umfangreichen Optimierungen auf der Strecke in die Heilbronner Innenstadt".