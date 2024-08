per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Elektromobil ist am Dienstag ein 15 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Eine 14-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 15-jähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kirchberg an der Iller (Kreis Biberach) ums Leben gekommen. Ein weiteres, 14 Jahre altes Mädchen wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Beiden fuhren laut Polizeibericht mit einem kleinen Elektromobil auf einem Feldweg. Als sie an einer Kreuzung auf die Straße zwischen Kirchberg und Kellmünz an der Iller einbiegen wollten, übersahen sie einen Lkw und kollidierten mit diesem.

14-Jährige kommt per Hubschrauber in Klinik

Trotz der Rettungsmaßnahmen verstarb die 15-jährige noch am Unfallort. Die 14-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unklar ist auch, welches der beiden Mädchen zum Unfallzeitpunkt gefahren ist. Die Straße zwischen Kirchberg und Kellmünz war für mehrere Stunden gesperrt.