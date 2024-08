Am Montag hatte die Sperrung der Rheintalbahn für chaotische Zustände gesorgt. Nach heftiger Kritik hat die Bahn nachgebessert. Jetzt funktioniert der Schienenersatzverkehr.

Am Vormittag stellten gleich mehrere Reisebusse den Schienenersatzverkehr am Bahnhof in Baden-Baden sicher. Noch einen Tag zuvor hatte es hier ganz anders ausgesehen. Wegen der Sperrung der Rheintalbahn kamen Tausende Reisende am Bahnhof nicht weiter.

So war die Situation am Montag am Bahnhof Baden-Baden:

Schienenersatzverkehr am Bahnhof in Baden-Baden gesichert

Im Gegensatz dazu lief es am Dienstagvormittag reibungslos. Der Weg zu den Bussen war mit rotem Absperrband markiert, Reisende mussten sich in einer Schlange anstellen. Ältere Menschen wurden vorgezogen.

Reisende stehen am Bahnhof in Baden-Baden Schlange, um zu ihrem Bus zu kommen. SWR

Situation am Bahnhof Baden-Baden unter Kontrolle

Auch der kleine Grashang, an dem eine Reisende am Vortag gestürzt war, wurde mittlerweile abgesichert. Der Eindruck vor Ort ist positiv: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn behielten den Überblick.

Insgesamt soll die Rheintalbahn noch bis zum 30. August gesperrt bleiben. Bis dahin müssen Reisende in Baden-Baden auf den Schienenersatzverkehr zurückgreifen.