Der Schienenersatzverkehr in Baden-Baden war bisher ein echtes Ärgernis, meint SWR-Reporter Patrick Neumann. Fernreise-Passagiere müssen zum Teil stundenlang warten.

Für die Bahnreisenden lief die Streckensperrung der Rheintalbahn zwischen Baden-Baden und Rastatt bisher nicht rund. Alle Passagiere müssen in diesem Bereich raus aus den Zügen und rein in Busse. So weit ist das kein Problem. Ein Problem ist es nur dann, wenn keine oder zu wenige Busse da sind, wie es in Baden-Baden im Grunde seit dem Beginn der Sperrung der Strecke am vergangenen Wochenende der Fall ist.

Das sagten einige Reisende am Baden-Badener Bahnhof am Mittwochmorgen zum Schienenersatzverkehr:

Lange Wartezeiten in der Hitze am Bahnhof Baden-Baden

Während der Regional-Schienenersatzverkehr gut läuft, sieht es bei den Fernreisenden ganz anders aus. Nicht nur, dass die Passagiere - darunter Alte, Behinderte, Schwangere oder einfach nur Familien mit Kindern - einen etwa 200 Meter langen Weg durch die sengende Augustsonne zurücklegen müssen. Sie müssen auch Wartezeiten von zum Teil bis zu zwei Stunden in Kauf nehmen, wenn es mal wieder mit den Bussen klemmt.

Der SWR hat am Wochenende und zu Beginn der Woche ausführlich über die Missstände berichtet. Am Dienstag lief der Schienenersatzverkehr dann gut. Am heutigen Mittwoch gab es allerdings wieder das gleiche Problem: zu wenig Busse. Von zehn bestellten Bussen seien nur sechs gekommen, so sagten es Bahnmitarbeiter den genervten Reisenden.

So war die Situation am Montag am Bahnhof Baden-Baden:

Es gibt immer noch nicht genügend Busse für den Schienenersatzverkehr

Die Gäste, die auf den Schienenersatzbus nach Rastatt hofften, warteten eine Stunde. Die Gäste, die nach Karlsruhe weiter mussten, geschlagene zwei Stunden in der prallen Sonne im Industriegebiet. Und immer wieder kommen neue Fahrgäste hinzu. Denn jeder ICE spuckt bis zu 700 Menschen aus.

Die Schande sind nicht die Bauarbeiten an sich. Die Schande ist auch nicht, dass man als Passagier irgendwo mal ein halbes Stündchen warten muss. Die eigentliche Schande ist, dass die Deutsche Bahn es nicht in den Griff bekommt, zu allen Zeiten ausreichend Busse bereitzustellen.

SWR-Reporter Patrick Neumann findet, die Deutsche Bahn hat die Lage am Bahnhof Baden-Baden immer noch nicht im Griff. SWR SWR -

Warum heute (14.08.2024) nur sechs statt zehn Busse vor Ort waren? Niemand konnte die Frage beantworten. Ja, es stehen zehn Kisten mit Mineralwasser bereit. Bei Hunderten von Passagieren sind die aber im Nu vergriffen. Und: Es gibt ein einziges Dixie-Klo. Das steht allerdings in der Sonne. Darin, das habe ich selbst getestet, sind zeitweise gefühlte 50 Grad.

Auch am Mittwoch, dem 14.08.2024, gibt es noch immer Probleme mit dem Schienenersatzverkehr in Baden-Baden. SWR

Schienenersatzverkehr wird zum Donnerstag auf den Bahnhofsvorplatz verlegt

Die Bahnmitarbeiter vor Ort bemühen sich nach Kräften, sind geduldig und hilfsbereit. Aus den Chefetagen der Bahn lässt sich aber niemand blicken. Auch die Presse bekommt nur spärlich Informationen.

Wieso die Deutsche Bahn eine vergleichbar überschaubare Situation nicht in den Griff bekommt, bleibt rätselhaft. Über die Stadt Baden-Baden war zu hören, dass ab Donnerstag der gesamte Schienenersatzverkehr vor den Baden-Badener Bahnhof verlegt wird. Immerhin fallen dann die langen Fußwege für die Reisenden weg. Ob der Shuttle-Dienst der Bahn dann besser klappt? Wir werden es sehen.