Schienenersatzverkehr zwischen Baden-Baden und Rastatt läuft

per Mail teilen

Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft der Schienenersatzverkehr am Bahnhof Baden-Baden nun reibungslos. Es kommt nur noch zu kürzeren Wartezeiten für die Passagiere.

Neu ist, dass nun alle Passagiere, die wegen der Sperrung der Rheintalbahn die Züge verlassen und in Busse umsteigen müssen, direkt vor dem Bahnhofsgebäude in Baden-Baden abgefertigt werden. Es stehen dort genügend Busse zur Verfügung. Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben die Wartebereiche mit Flatterband abgesperrt. Es kommt nicht mehr zu Drängeleien. Ältere Menschen und Behinderte werden bevorzugt behandelt.

Für Bahnreisende ist klar erkennbar, wo genau die Busse abfahren

Auch der Informationsfluss hat sich deutlich verbessert. Die Reisenden, die aus den stoppenden Zügen zu den Bussen eilen, werden nun mit Megaphon-Durchsagen zu den richtigen Warteschlangen geleitet. Die Wartebereiche befinden sich im Schatten. Toiletten sind fußläufig erreichbar. Auch kostenlose Wasserflaschen stehen bereit.

Es läuft sehr gut. Ich habe nur etwa 10 Minuten gewartet - jetzt ist der Bus da!

Der Schienenersatzverkehr sorgte für Chaos

In den vergangenen Tagen mussten die Bahnreisenden aus Fernzügen lange Fußwege zu den Bussen in Kauf nehmen. Die Haltestelle für die Shuttlebusse befand sich in einem benachbarten Industriegebiet. Zum Teil kam es dort zu stundenlangen Wartezeiten, weil nicht genügend Shuttlebusse bereitstanden.

Der Schienenersatzverkehr bis Ende August

Die Probleme sind mit der Verlegung der Haltestelle und deutlich mehr Shuttle-Bussen ausgeräumt. Trotz aller Bemühungen der Bahn müssen sich die Passagiere aber dennoch darauf einstellen, dass sich die Reisen verzögern, so die Deutsche Bahn. Der zusätzliche Zeitbedarf liege Schnitt bei etwa einer Stunde. Die Komplettsperrung der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden dauert noch bis zum 30. August.