Aufatmen im Fernverkehr zwischen Karlsruhe und Baden-Baden: Auf der Strecke der Rheintalbahn fahren ab Freitag wieder Züge. Im Regionalverkehr gibt es noch Einschränkungen.

Bahnreisende zwischen Karlsruhe und Baden-Baden haben die Zeit des Schienenersatzverkehrs (SEV) fast überstanden. Ab Freitagabend 21 Uhr fahren laut der Deutschen Bahn die Fernzüge und die meisten Regionalzüge auf der Strecke wieder. Aktuell wird nach Angaben der Deutschen Bahn der neue Tunnel Rastatt an das Schienennetz der Rheintalbahn angebunden. Seit dem 9. August ist der Abschnitt daher gesperrt.

Weiter SEV im Regionalverkehr zwischen Karlsruhe und Achern

Im Regionalverkehr gibt es bis zum 9. September weiterhin Einschränkungen. Denn die Strecke zwischen Karlsruhe und Rastatt über Durmersheim ist laut der Deutschen Bahn für den Zugverkehr immer noch gesperrt. Die Stadtbahnen der Linie S7 und S71 zwischen Karlsruhe und Achern fahren nicht. Stattdessen gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG).

Ebenfalls bis zum 9. September beginnen und enden die Stadtbahnen der Linie S8 in Rastatt. Sie fahren nicht in Richtung Karlsruhe. Die Stadtbahnen der Linie S81 zwischen Rastatt und Karlsruhe auf der Strecke über Ettlingen sind nicht von der Sperrung betroffen. Sie fahren nach ihrem regulären Fahrplan.

Auch Züge von DB Regio betroffen

Auch bei den Regionalzügen von DB Regio kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen Karlsruhe und Offenburg noch bis zum 9. September zu Fahrplanänderungen und zeitweise zu Ersatzverkehr.

Betroffen seien davon die Linien RE2 und RE7. Die Züge der Linien RE40, RB41 und RB44 werden laut der Deutschen Bahn vom Karlsruher Hauptbahnhof bis mindestens Rastatt durch Busse ersetzt. Welche Bahnen betroffen sind, können Sie auch in der Reiseauskunft auf bahn.de nachschauen. Am Sonntag, den 8. September, fahren den ganzen Tag über keine Regionalzüge zwischen Rastatt und Baden-Baden. Sie werden nach Angaben der Deutschen Bahn durch Busse ersetzt.

Grund für die Sperrung ist, dass die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben im Norden von Rastatt Hilfsbrücken einbaut. Voraussichtlich 2026 soll die Eisenbahnbrücke über die B3/B36 in Rastatt erneuert werden. Während der Bauarbeiten können die Züge über die Hilfsbrücken umgeleitet werden. Darüber hinaus werde auch an einer Straßenunterführung in Durmersheim sowie Stellwerken und Weichen in Rastatt und Baden-Baden gearbeitet.

Ersatzverkehr für Rheintalbahn: Chaos in den ersten Tagen

Dennoch sollte es ab Freitag auf der Rheintalstrecke für Bahnreisende wieder etwas ruhiger werden. In den ersten Tagen der Sperrung Anfang August kam es teilweise zu chaotischen Szenen, weil es nicht genügend Ersatzbusse für die vielen Reisenden gab. Diese mussten teilweise stundenlang in der Hitze ausharren.

So lief es in den ersten Tagen der Rheintalbahn-Sperrung:

Inzwischen hat die Deutsche Bahn den Schienenersatzverkehr verbessert. Es stehen an den Bahnhöfen von Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden in der Regel ausreichend Busse bereit. Dennoch kommt es bei besonders großem Andrang in den Stoßzeiten zu Verzögerungen. Während der Schienenersatzverkehr in Baden-Baden gut läuft, müssen die Passagiere in Rastatt zum Teil längere Fußwege in Kauf nehmen. Es kommt vereinzelt zu Gedränge an den Bussen und Zügen.