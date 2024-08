Reisende müssen zwischen Rastatt und Baden-Baden immer noch mehr Zeit einplanen. Die Zugstrecke ist noch bis Ende August gesperrt. Die Bauarbeiten am Rastatter Tunnel kommen voran.

Im Schienenersatzverkehr zwischen Baden-Baden und Rastatt kommt es nach wie vor zu Verzögerungen. Bis die Bauarbeiten an der Streckenzuführung für den Tunnel Rastatt fertiggestellt sind, müssen alle Fahrgäste der Deutschen Bahn auf diesem Streckenabschnitt auf Shuttle-Busse umsteigen.

Seit dem 09. August ist der Abschnitt der Rheintalbahn zwischen Baden-Baden und Rastatt gesperrt. In den ersten Tagen kam es teilweise zu chaotischen Szenen, weil es nicht genügend Ersatzbusse für die vielen Reisenden gab. Diese mussten teilweise stundenlang in der Hitze ausharren.

Ersatzverkehr für Rheintalbahn deutlich verbessert

Inzwischen hat die Deutsche Bahn nachgebessert. Es stehen an den Bahnhöfen von Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden in der Regel ausreichend Busse bereit. Dennoch kommt es bei besonders großem Andrang in den Stoßzeiten zu Verzögerungen. Während der Schienenersatzverkehr in Baden-Baden gut läuft, müssen die Passagiere in Rastatt zum Teil längere Fußwege in Kauf nehmen. Es kommt vereinzelt zu Gedränge an den Bussen und Zügen.

Reisende warten auf den Schienenersatzverkehr in Rastatt SWR Patrick Neumann

Anbindung an Rheintalbahn fast fertig

Noch bis zum 30. August arbeitet die Deutsche Bahn an der Anbindung des Tunnels Rastatt an das Streckennetz. Die Schienen sind weitgehend verlegt. Nun müssen noch technische Ausstattungen, wie beispielsweise Oberleitungen gebaut werden. Der Baustellenabschnitt hat eine Länge von etwa zwei Kilometern. Im Schnitt sind dort etwa 50 Arbeiter im Einsatz.

Wir liegen gut im Zeitplan. Die Gewerke greifen ineinander, wie geplant.

Sperrung bis Ende August: Reisende müssen mehr Zeit einplanen

Bis zur Fertigstellung der Tunnelzuleitungen entfallen zwischen Karlsruhe, beziehungsweise Rastatt und Baden-Baden die Fernverkehrszüge. Der Regionalverkehr zwischen Karlsruhe und Baden-Baden fällt ebenfalls aus. Fahrgäste werden gebeten, für ihre Reisen jeweils etwa eine Stunde mehr Zeit einzuplanen. Detaillierte Informationen finden sich auf den Seiten der Deutschen Bahn.

Die Grafik zeigt die Sperrung der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden. SWR

Schienenersatzverkehr wird ausgeweitet

Am kommenden Wochenende (24.8./25.08.) gibt es eine weitere Erschwernis der Lage. Wegen Stellwerkarbeiten in Baden-Baden muss der Bahnhof Baden-Baden komplett geschlossen bleiben. Das hat Auswirkungen auf den Schienenersatzverkehr. Die Busse starten dann bereits in Achern mit stündlichen Verbindungen nach Karlsruhe und halbstündlich nach Baden-Baden.