Auf einer Fläche von 22 Hektar wird in Bietigheim bei Rastatt innerhalb eines Jahres einer der größten Solarparks in Baden-Württemberg entstehen. Mitte 2026 soll er in Betrieb gehen.

